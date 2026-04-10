Θωμαή Απέργη: «Δεν αντιμετωπίζω την δημιουργία οικογένειας ως υποχρέωση ή κοινωνική επιταγή»

Η Θωμαή Απέργη παραχώρησε συνέντευξη πρόσφατα και αναφέρθηκε στην μητρότητα εξηγώντας πόσο σοβαρά την αντιμετωπίζει.

«Είναι κάτι που με αφορά, αλλά δεν το αντιμετωπίζω ως υποχρέωση ή κοινωνική επιταγή. Έχω απελευθερωθεί από την ιδέα ότι πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Για μένα η δημιουργία οικογένειας συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης. Αν δεν υπάρξει ο κατάλληλος άνθρωπος, δεν θα το επιλέξω απλώς για να συμβεί.

Παράλληλα, αναγνωρίζω το βάρος και την ευθύνη του να φέρεις μια ζωή στον κόσμο. Γι’ αυτό και, αν δεν προκύψει μια τέτοια συνθήκη, έχω σκεφτεί και το ενδεχόμενο να αποκτήσω ένα παιδί με τους δικούς μου όρους – ακόμα και μόνη μου» παραδέχθηκε στο «Secret».

Ως επαγγελματίας πλέον στον χώρο της ψυχικής υγείας ανέφερε: «Το πρωί βρίσκομαι στη Νευροψυχιατρική Κλινική “Παναγία Γρηγορούσα”, όπου αποκτώ κλινική εμπειρία, κυρίως σε περιστατικά με ψυχωσική συμπτωματολογία. Παράλληλα, έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα του Αιγινητείου, το οποίο αποτελεί το κορυφαίο πρόγραμμα στη χώρα για τη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία».