O Διονύσης Ατζαράκης και Θωμάς Ζάμπρας, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας κωμικής σειράς του Alpha, «Κακές Ιδέες», που κάνει πρεμιέρα απόψε βρέθηκαν καλεσμένοι στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα» το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Κατερίνα Καινούργιου δεν παρέλειψε να κάνει μια πιο προσωπική ερώτηση στον γνωστό stand-up comedian (Θωμά Ζάμπρα), θέλοντας να μάθει περισσότερα για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με τη Νίκη Σκιαδαρέση, κόρη της Μπέσσυς Μάλφα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση.

Ο Θωμάς Ζάμπρας επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη νεαρή τραγουδίστρια, διευκρινίζοντας πως οι δυο τους δεν έχουν λόγο να την κρατούν κρυφή ενώ ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμούν να προβάλλουν την προσωπική τους ζωή και τη σχέση τους.