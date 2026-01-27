Καλιφόρνια: Θρασύτατοι ληστές μπούκαραν με SUV σε κοσμηματοπωλείο- Καρέ καρέ η εισβολή και η ληστεία

Η παρουσία του ιδιοκτήτη εντός του κοσμηματοπωλείου δεν προβλημάτισε μια ομάδα θρασύτατων ληστών στην Καλιφόρνια, οι οποίοι εισέβαλαν στο κατάστημα με ένα SUV και άρπαξαν κοσμήματα εκατομμυρίων ευρώ.



Το Αστυνομικό Τμήμα του Άναχαϊμ ανακοίνωσε ότι οι ληστές εισέβαλαν στο κατάστημα Classic Jewelers και αμέσως άρχισαν να κλέβουν εμπορεύματα, με τις κάμερες ασφαλείας του κοσμηματοπωλείου να καταγράφουν τα πάντα.



Ο Ράμζι Ταμπέλο, ιδιοκτήτης του καταστήματος, είπε ότι ο ύποπτος πέταξε κοσμήματα αξίας μεταξύ 750.000 και 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε κάδους απορριμμάτων. Ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να τρομάξει τους υπόπτους, όπως αναφέρει το CBS.



«Πάντα κρατάω το όπλο μου εδώ», δήλωσε ο Ταμπέλο. Ωστόσο, οι ληστές έκλεψαν και το όπλο του.



«Πήραν το όπλο μου και σε εκείνο το σημείο φοβήθηκα για τη ζωή μου», είπε ο Ταμπέλο. «Το μάθημα που πήρα είναι ότι πρέπει πάντα να έχω μαζί μου το όπλο μου».



Οι ληστές στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε δύο αυτοκίνητα διαφυγής. Ακολούθησε καταδίωξη, με τους ληστές να τρακάρουν αρχικά με το πρώτο όχημα και λίγο αργότερα και με το δεύτερο.



Οι οκτώ ύποπτοι αρχικά διέφυγαν. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τούς εντόπισαν σε κοντινές αυλές σπιτιών και ακίνητα. Η αστυνομία αργότερα δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους παραδόθηκε στους γονείς του, καθώς ήταν ανήλικος.