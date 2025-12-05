Θρίαμβος για τον Ολυμπιακό στον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς» - Κέρδισε τον ΠΑΟΚ (vid)

Δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση του League Cup «Νίκος Σαμαράς» για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες κέρδισαν (3-1 σετ) τον ΠΑΟΚ στην «επανάληψη» του περσινού τελικού και αναδείχθηκαν κυπελλούχοι Ελλάδας στο βόλεϊ ανδρών για όγδοη φορά στην ιστορία τους.

Ο αγώνας διεκόπη για περίπου 30 λεπτά, λόγω προβλημάτων στη ρευματοδότηση του κλειστού της Νέας Σμύρνης «Ανδρέας Βαρίκας», εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο σετ βρήκε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ μέχρι και το 3-4, όπου ο Κάρτεφ μπλόκαρε τον Ατανασίεβιτς. Η ισοπαλία παρέμεινε μέχρι και το 6-6 όπου με τους Πέριν και Φρομ επανήλθε το +2. Το προβάδισμα παρέμεινε στα «ερυθρόλευκα» χέρια κι ο Πέριν με επίθεση από την πάιπ έκανε το 8-12, που ανάγκασε σε τάιμ άουτ τον Βαλάντη Μαμάη. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κλείσει τη διαφορά με τριπλό μπλοκ από τους Κοβάσεβιτς, Κάρτεφ και Γαλιώτο, ωστόσο το +4 παρέμεινε με τον Τζούριτς να καρφώνει από πρώτο χρόνο για το 16-19.

Φρομ και Λινάρδος έκαναν το 16-21 που ανάγκασε σε δεύτερο τάιμ άουτ τον Βαλάντη Μαμάη. Στην επιστροφή ο ΠΑΟΚ πήρε τον πρώτο πόντο, ωστόσο με άουτ σερβίς του Κοκκινάκη και πόντο του Ολυμπιακού έγινε το 17-23. Εκεί ο Ατανασίεβτς έδωσε το setball στην ομάδα του. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν επαφή με το φιλέ κι ο Λινάρδος στην επόμενη επίθεση διαμόρφωσε το 18-25 για το 0-1 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ ο ΠΑΟΚ μπήκε με 2-0 ωστόσο ο Ολυμπιακός ισοφάρισε και το στ συνεχίστηκε στον πόντο μέχρι και το 10-10, με διαδοχικές ισοπαλίες να ακολουθούν. Εκεί με μπλοκ άουτ του Ατανασίεβιτς, λάθος επίθεση του Ερνάντεζ και άσσο του Ατανασίεβιτς έγινε το 10-13 κι ο ΠΑΟΚ πήρε και το πρώτο τάιμ άουτ. Στην επιστροφή ο «δικέφαλος του βορρά» με τον Κοβάσεβιτς και με εκπληκτικό μονό μπλοκ του Κάρτεφ έκανε το 15-15 κι έτσι η ισοπαλία συνεχίστηκε μέχρι και το 18-18.

Εκεί ο Ολυμπιακός με τριπλό μπλοκ από τους Λινάρδο, Καβάνα και Φρομ επανάφερε το +2 (18-20) κι ανάγκασε σε τάιμ άουτ τον Βαλάντη Μαμάη. Στην επιστροφή Ατανασίεβιτς και Λινάρδος έστειλαν στους πέντε τη διαφορά (18-23). Ο Κοβάσεβιτς εκεί απάντησε αλλά ο Φρομ έδωσε το setball στον Ολυμπιακό. Ο ίδιος σέρβιρε άουτ αλλά ο Πέριν με πλασέ στο μπλοκ έκανε το 20-25 για το 0-2 στα σετ.

Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με προβάδισμα ωστόσο έγινε από νωρίς η ισοπαλία με 3-3 κι εκεί ο ΠΑΟΚ πέρασε μπροστά με άουτ επίθεση του Φρομ και άσσο του Κάρτεφ (5-3) ενώ ο Ερνάντεζ με επίθεση από την πίσω ζώνη έκανε το 7-4. Το προβάδισμα παρέμεινε υπέρ του «δικεφάλου του βορρα» μέχρι και το 11-10, όπου ο Ατανασίεβιτς ισοφάρισε με άσσο. Ο ΠΑΟΚ ωστόσο με τον Κοκκινάκη και μπλοκ του Κάρτεφ έκανε το +2, αναγκάζοντας τον Αντώνη Βουρδέρη να καλέσει το πρώτο του τάιμ άουτ. Στην επιστροφή ο Ολυμπιακός προσπάθησε να μειώσει αλλά ο Κοκκινάκης με απίστευτες επιθέσεις κράτησε το προβάδισμα μέχρι και το 18-15.

Στην επιστροφή από τη διακοπή ο Φρομ κέρδισε τον πρώτο πόντο αλλά μετά από σερί λάθως σερβίς κι από τις δύο ομάδες και με μπλοκ του Κόλεφ πάνω στον Πέριν έγινε το 21-17. Ο Ολυμπιακός πίεσε και με τον Πέριν και μπλοκ του Πιτακούδη έκλεισε τη διαφορά σε 22-21, αναγκάζοντας τον Βαλάντη Μαμάη να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Κόλεφ με επίθεση πρώτου χρόνου έδωσε το setball στον ΠΑΟΚ. Ο Ατανασίεβιτς με επίθεση έκανε το 24-23 ωστόσο ο Πέριν με σερβίς άουτ έδωσε το τρίτο σετ στον ΠΑΟΚ με 25-23.

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά με 0-4 αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε τις λύσεις μετά από τάιμ άουτ και με τον Ερνάντεζ και τον Κοκκινάκη ισοφάρισε σε 5-5 και στη συνέχεια έκανε το +2 (7-5). Στη συνέχεια ο Ατανασίεβιτς κι ο Καβάνα με μπλοκ ισοφάρισαν σε 7-7, με την ισοπαλία να παραμένει μέχρι και το 12-12. Εκεί ο ΠΑΟΚ με λάθη του Λινάρδου και μπλοκ του Κόλεφ πέρασε μπροστά (15-12) και κράτησε το προβάδισμα μέχρι και το 19-14μ, όπου ο κόουτς Βουρδέρης κάλεσε τάιμ άουτ. Στην επιστροφή ο Ολυμπιακός πίεσε και με άσσο του Πέριν και δύο λάθη του ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 20-20.

Ακολούθησαν ισοφαρίσεις μέχρι και το 22-22 Ο Δαλακούρας με μπλοκ άουτ έκανε το +1 κι ο Κοβάσεβιτς πάτησε τη γραμμή της πίσω ζώνης δίνοντας το matcball στον Ολυμπιακό. Ο Ατανασίεβιτς έστειλε στο φιλέ το σερβίς του αλλά στην επόμενη επίθεση με ευθύ χτύπημα έκανε το τελικό 23-25 κι έδωσε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στους «ερυθρόλευκους».

Τα σετ: 1-3 (18-25, 20-25, 25-23, 23-25)

Πηγή: Athletiko.gr