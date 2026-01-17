Θρίλερ δίχως τέλος στην εξαφάνιση της Λόρα: Γιατί η Αστυνομία ερευνά την οικογένειά της

Άφαντη για ένατη συνεχόμενη ημέρα παραμένει η 16χρονη Λόρα παρά τις έρευνες των Αρχών που «χτενίζουν» περιοχές, αεροδρόμια και ΚΤΕΛ αναζητώντας ένα σημάδι της ενώ την ίδια ώρα αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα στο οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης.

Στο μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha παράλληλα με τις έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης ξεκινά έρευνα για το οικογενειακό περιβάλλον της.

Σε αυτό οδήγησαν μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο πατέρας της την κούρεψε ο ίδιος, όταν του ζήτησε να την πάει στο κομμωτήριο.

«Την είχε κουρέψει ο μπαμπάς της, στην πρώτη Γυμνασίου δεν είχε μαλλιά, τα είχε σαν αγόρι, την είχε κουρέψει επειδή του ζήτησε να πάει κομμωτήριο», είπε μια φίλη της.

Παράλληλα, στο κάδρο των ερευνών μπαίνει τώρα η πιθανότητα ύπαρξης τρίτου προσώπου που την βοήθησε να διαφύγει από το σπίτι της στο Ρίο. Κι αυτό γιατί, τα μέχρι στιγμής στοιχεία φαίνεται να απομακρύνουν το ενδεχόμενο μιας απλής φυγής ανηλίκου, καθώς οι κινήσεις της Λόρας πριν χαθούν τα ίχνη της δείχνουν προετοιμασία που δεν συνάδει εύκολα με την ηλικία της. Χρόνοι, διαδρομές και επιλογές που καταγράφονται μέσα από υλικό καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες εξετάζονται προσεκτικά, συνθέτοντας ένα παζλ με πολλά κενά αλλά και κρίσιμα ερωτήματα.

Βρισκόταν σε αδιέξοδο;

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα pelop.gr οι Αρχές διερευνούν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου εξαφάνισης, καθώς και το αν υπήρξε τρίτο πρόσωπο που ενδεχομένως καθοδήγησε την ανήλικη ή τη βοήθησε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον της.

Επίσης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να προσπαθούσε να ξεφύγει από μια κατάσταση που η ίδια βίωνε ως αδιέξοδη.

Η φωτογραφία της Λόρας έχει αναρτηθεί σε δεκάδες στάσεις λεωφορείων και δημόσια σημεία όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά και στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί οποιοδήποτε ίχνος της.

Η μητέρα της

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις πληροφορίες που προέρχονται από το οικογενειακό περιβάλλον. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα της 16χρονης δείχνει τη φωτογραφία της κόρης της σε αγνώστους, σε μια επίμονη και απελπισμένη προσπάθεια να συγκεντρώσει κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και καταθέσεις συμμαθητριών της Λόρας, οι οποίες φέρονται να ανέφεραν περιστατικά κακοποίησης από τον πατέρα της ανήλικης. Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες, σε συνδυασμό με το παρελθόν της οικογένειας στη Γερμανία, αξιολογούνται προσεκτικά από τις Αρχές, καθώς ενδέχεται να αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην κατανόηση των λόγων που οδήγησαν τη Λόρα να απομακρυνθεί από την οικογένειά της και, ενδεχομένως, και από τη χώρα.

Όπως τονίζεται από αρμόδιες πηγές, μέχρι στιγμής δεν έχει αποδοθεί καμία ευθύνη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με κάθε πιθανό σενάριο ανοιχτό.