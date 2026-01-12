Θρίλερ η συνάντηση Μητσοτάκη - αγροτών για την εκπροσώπηση: «Όχι στα τελεσίγραφα» λέει ο Μαρινάκης

Σε θρίλερ εξελίσσεται η αυριανή συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνάντηση ωστόσο δείχνει να είναι στον αέρα καθώς οι αγρότες από το μεγάλο και ισχυρό μπλόκο της Νίκαιας επιμένει ότι στο Μέγαρο Μαξίμου θα πρέπει να βρίσκονται συνολικά 35 άτομα και αν αυτό δε συμβεί τότε είναι πιθανό να μην είναι οι ίδιοι στο ραντεβού.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διευκρίνησε ότι θα γίνουν δυο συναντήσεις επειδή οι εκπρόσωποι της πανελλαδικής επιτροπής δεν ήθελαν να είναι παρόντες στη συνάντηση με άλλους αγρότες.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν λειτουργούν με όρους τελεσιγράφων» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης επαναλαμβάνοντας ότι από την αρχή στόχος της κυβέρνησης ήταν να συναντηθούν με όλους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα και πως αυτή τη στιγμή το Μέγαρο Μαξίμου περιμένει τα ονόματα όλων όσοι θα συμμετέχουν στη συνάντηση που έχει ανώτατο όριο τα 20 άτομα.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον μέτρα πέραν των όσων ανακοινώθηκαν στην παρουσίαση που έγινε από τους συναρμόδιους υπουργούς στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σκληρή γραμμή

Ωστόσο ο πρόεδρος της ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας μιλώντας στην ΕΡΤ ξεκαθάρισε πως οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν τις δυο επιτροπές, 25 και 10 ατόμων, προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματα κάθε κλάδου. «Αν δεν πάμε και οι 35 στην αυριανή συνάντηση η τάση στα μπλόκα είναι να μην πάμε» είπε χαρακτηριστικά.

«Η κυβέρνηση θέλει να διευκολύνει τον διάλογο» - Τι δήλωσε ο Χατζηδάκης

«Στα 27 αιτήματα των μπλόκων είχαμε απαντήσει θετικά στα 20 εξ αρχής. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους αγροτοσυνδικαλιστές που είναι στα μπλόκα από τις 12 Δεκεμβρίου να προσέλθουν σε διάλογο (…) Ο πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει μια ενιαία αντιπροσωπεία. Ειπώθηκε από τους εκπροσώπους των μπλόκων ότι δεν θα ήθελαν να έρθουν μαζί στην αίθουσα και η κυβέρνηση δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, μία με τους εκπροσώπους της πανελλαδικής και μία άλλη με τα υπόλοιπα μπλόκα», ανέφερε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα των αγροτοσυνδικαλιστών είπε πως «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, θα τους λέγαμε μία, θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία».

Συνεχίζοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε: «Η κυβέρνηση από την αρχή έχει μια μετριοπαθή στάση. Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει. Να μην έχουμε όλοι μας μια στάση που να ξεπερνάει τα όρια (…) Η κυβέρνηση με τη στάση της θέλει να διευκολύνει τον διάλογο, να το ξανασκεφτούν οι αγροτοσυνδικαλιστές».

Κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά πως «θα είναι τελείως ακατανόητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο. Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να θέσουν τα αιτήματά τους (…) Όλοι πρέπει να έρθουν στον διάλογο (…) Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα», υπογράμμισε.