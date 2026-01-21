Θρίλερ λίγο πριν το Νταβός: Ξαφνικό πρόβλημα στο Air Force One που επέβαινε ο Ντόναλντ Τραμπ

Συναγερμός σήμανε κατά τη διάρκεια πτήσης του Air Force One, το οποίο μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με προορισμό το Νταβός, καθώς το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να επιστρέψει εκτάκτως στη Joint Base Andrews, λόγω «μικρού ηλεκτρικού προβλήματος», όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το πλήρωμα εντόπισε έγκαιρα τη δυσλειτουργία και, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, αποφάσισε την αλλαγή πορείας και την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το προεδρικό αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς κανένα περαιτέρω πρόβλημα.

Παρά το απρόοπτο, το ταξίδι του Αμερικανού προέδρου δεν ακυρώνεται. Όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, o Ντόναλντ Τραμπ και η συνοδεία του αναχώρησαν-για δεύτερη φορά- για το Νταβός σήμερα.

Η δεύτερη απογείωση έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (σ.σ. 07:00 ώρα Ελλάδας), με άλλα λόγια η καθυστέρηση του ταξιδιού στην Ελβετία σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι περίπου δυο ώρες.

Φωτ.: Reuters

Λίγο πριν από την αρχική απογείωση, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν γνωρίζει τι να περιμένει από την επίσκεψή του στο Νταβός, όπου θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και θα έχει επαφές με παγκόσμιους ηγέτες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιστρέφει στο Νταβός για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια, σε μια συγκυρία έντονων διεθνών εντάσεων, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του που προκάλεσαν αντιδράσεις γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας.