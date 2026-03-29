Θρίλερ με 58χρονο Αμερικανό που βρέθηκε νεκρός στο Αίγιο

Αναστάτωση στην τοπική κοινωνία - Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων για τα αίτια του θανάτου.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 28 Μαρτίου, σε χωριό στο Αίγιο, ένας 58χρονος Αμερικανός προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24.news, αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο απέκλεισαν, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών εξετάσεων.

Για την υπόθεση ενεργείται προανάκριση από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

