Θρίλερ με τη διάσωση 40χρονου από τα Αστερούσια Όρη: Το Super Puma δεν μπόρεσε να προσεγγίσει

Ώρες αγωνίας στα Αστερούσια Όρη για τον 40χρονο από το Ηράκλειο, που εκτελούσε κατάβαση του καταρράκτη Αμπά. Ο ίδιος επικοινώνησε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου με το ΕΚΑΒ λέγοντας ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ανέφερε και πόνο στα πλευρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, ελικόπτερο Super Puma έφτασε κοντά στο σημείο, όμως δεν κατάφερε να το προσεγγίσει, καθώς πρόκειται για δύσβατη περιοχή.



Το ελικόπτερο βρίσκεται για ανεφοδιασμό στην Κάρπαθο και παραμένει σε επιφυλακή, σε περίπτωση που οι διασώστες καταφέρουν να μεταφέρουν σε ψηλότερο σημείο τον 40χρονο, ώστε να μπορέσει να τον παραλάβει.

Σημειώνεται ότι η πυροσβεστική μαζί με την ΕΜΑΚ και δασοκομάντος της ΕΜΟΔΕ, είχαν ξεκινήσει την επιχείρηση διάσωσης του άνδρα, που περιλαμβάνει την κατάβαση δεκάδων σημείων με τη χρήση σκοινιών, μια επιχείρηση με μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

