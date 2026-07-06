Ελλάδα Παγκράτι Σορός Αστυνομία

Θρίλερ με τη σορό στο Παγκράτι: Εξετάζεται ο αδερφός του νεκρού- Μαρτυρίες για ψυχολογικά προβλήματα

Απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία στη σορό που βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη.

Φωτό: Glomex/ΕΡΤ
Φωτό: Glomex/ΕΡΤ
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Φως στη μυστηριώδη υπόθεση με τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές.

Η αστυνομία κλήθηκε να μεταβεί στο χώρο το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, όταν οι κάτοικοι σε πολυκατοικία στην οδό Αστυδάμαντος διαμαρτυρήθηκαν για έντονη δυσοσμία στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι, βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα. Μέσα στο υπνοδωμάτιο αντίκρισαν τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη σήψη, τυλιγμένη μέσα σε σεντόνια. Δίπλα του ακριβώς βρισκόταν ο αδερφός του, ο οποίος φέρεται να βρέθηκε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Η αστυνομία προσήγαγε τον 63χρονο αδερφό του άνδρα, ο οποίος εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή επί της σορού.

Τα δύο αδέρφια φαίνεται να είχαν ιστορικό ψυχιατρικής νόσου. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, οι δυο τους συχνά έρχονταν σε έντονη αντιπαράθεση αναστατώνοντας τους περίοικους.

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Ελλάδα Παγκράτι Σορός Αστυνομία

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