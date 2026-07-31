Θρίλερ με την 38χρονη Βρετανίδα στην Κυψέλη: Το ζευγάρι στο Κερατσίνι και τα τελευταία 24ωρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος γύρω από το θρίλερ της εξιχνίασης της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, η σορός της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τα τελευταία 24ωρα της ζωής της και να εντοπίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ήρθαν σε επαφή με τον πατέρα της 38χρονης, ο οποίος ανέφερε ότι η κόρη του ταξίδεψε στην Ελλάδα από το Εδιμβούργο και φιλοξενήθηκε αρχικά σε σπίτι φιλικού ζευγαριού στο Κερατσίνι.

Οι φίλοι της κατέθεσαν πως στις 15 Ιουλίου η γυναίκα έφυγε από την κατοικία τους, ενημερώνοντάς τους ότι θα μετέβαινε στην Κυψέλη για να συναντήσει φίλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και θα διέμενε για μερικές ημέρες. Από εκείνο το σημείο και μετά χάθηκαν τα ίχνη της, μέχρι τη στιγμή που η σορός της εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου από άστεγο μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων.

Πότε θεωρούν ότι μεταφέρθηκε η σορός στο κτίριο

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του ανθρώπου που βρήκε τη βαλίτσα. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, χρησιμοποιούσε συχνά το εγκαταλελειμμένο κτίριο ως χώρο διαμονής και είναι βέβαιος ότι η βαλίτσα δεν υπήρχε εκεί ούτε στις 15 ούτε στις 16 Ιουλίου. Η πληροφορία αυτή οδηγεί τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι η σορός μεταφέρθηκε στο σημείο πιθανότατα στις 17 Ιουλίου.

Με βάση αυτό το στοιχείο, οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ ελέγχουν και ξενοδοχεία αλλά και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb), αναζητώντας κινήσεις ή πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με τη μεταφορά της βαλίτσας.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ίδια η βαλίτσα, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν ανήκε στο θύμα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η 38χρονη είχε φτάσει στην Ελλάδα έχοντας μαζί της μόνο μικρές αποσκευές, γεγονός που ενισχύει το συγκεκριμένο σενάριο. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί εξετάζουν προσεκτικά γενετικό υλικό και αποτυπώματα που έχουν συλλεχθεί από το αντικείμενο.

Τα τελευταία μηνύματα από το κινητό

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην ανάλυση του κινητού τηλεφώνου της γυναίκας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συσκευή παρέμεινε ενεργή ακόμη και μετά την εξαφάνισή της. Μάλιστα, από τις 15 έως και τις 29 Ιουλίου στάλθηκαν μηνύματα προς τους γονείς και συγγενείς της, στα οποία αναφερόταν ότι επιθυμούσε να απομονωθεί για κάποιο διάστημα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό τα συγκεκριμένα μηνύματα να στάλθηκαν από άλλο πρόσωπο, με σκοπό να καθησυχάσουν το οικογενειακό της περιβάλλον και να καθυστερήσει η δήλωση της εξαφάνισής της.

Παράλληλα, τα στοιχεία γεωεντοπισμού δείχνουν ότι το κινητό βρισκόταν όλες αυτές τις ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα κοντά στην Κυψέλη, εύρημα που αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία των ερευνών.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, εγκληματολογικά εργαστήρια και ψηφιακά δεδομένα, με στόχο να φτάσουν στα ίχνη του δράστη ή των δραστών και να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.