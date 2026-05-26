Θρίλερ με την 3χρονη στην Κρήτη: Ο θάνατος δύο παιδιών, η εξέταση DNA και η ζωή στο θερμοκήπιο

Σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ το τρίχρονο κορίτσι, που μεταφέρθηκε αρχικά τραυματισμένο την Πέμπτη (21/5) στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σημάδια βαριάς κακοποίησης.

Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης με στόχο την αποσωλήνωσή της. Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα, συνέπεια κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, θλάση στον εγκέφαλο, αλλά και ένα παλαιό κάταγμα, το οποίο είναι πιθανώς είναι αποτέλεσμα παλιότερης κακοποίησης.

Την ίδια ώρα, σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η οικογένεια της 25χρονης μητέρας του κοριτσιού, μαζί με τον 27χρονο Πακιστανό σύντροφό της. Εκτός από το τρίχρονο κορίτσι που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, η μητέρα έχει άλλα τρία παιδιά, ένα εξάχρονο, ένα οκτάχρονο, και ένα μωρό έξι μηνών, τα οποία -με εντολή εισαγγελέα- φιλοξενούνται σε ασφαλές περιβάλλον στο Νοσοκομείο Χανίων.

Η μητέρα της 3χρονης οδηγείται στα Δικαστήρια Χανίων. Φωτό: Flashnews.gr

Οι Αρχές προσπαθούν να διασαφηνίσουν εάν ο Πακιστανός σύντροφος της μητέρας, είναι πατέρας της τρίχρονης ή κάποιου από τα άλλα παιδιά, να εντοπίσουν ποιος είναι ο πατέρας τους, αλλά να ρίξουν φως και στον ανατριχιαστικό ισχυρισμό της 25χρονης ότι «έχασε» άλλα δύο παιδιά που είχε γεννήσει, τα οποία φέρονται να πέθαναν, όπως είπε, «πάνω στο θηλασμό».

Ο πατέρας της 3χρονης οδηγείται στα Δικαστήρια Χανίων. Φωτό: Flashnews.gr

Τα ψεύτικα στοιχεία και το παιδί που δεν δηλώθηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε το MEGA και η εκπομπή «Live News», όταν η μητέρα πήγε το τρίχρονο κορίτσι στο νοσοκομείο έδωσε τα στοιχεία τα οποία της ζήτησαν.

Ορισμένα από αυτά ήταν ψευδή, ωστόσο το ΑΜΚΑ της ήταν σωστό και σύμφωνα με αυτό η μητέρα φέρεται να έχει μείνει έγκυος 6 φορές. Το 2017, το 2018, ξανά το 2018, το 2020, το 2023 και το 2024.

Σύμφωνα με το ΑΜΚΑ της, η δεύτερη εγκυμοσύνη του 2018 διεκόπη ενώ σύμφωνα με τη μητέρα, γέννησε κανονικά και το παιδί πέθανε στο θηλασμό. Ωστόσο, το παιδί αυτό δεν έχει δηλωθεί.

Επίσης, άγνωστο είναι το πού βρίσκεται και το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί το 2024 καθώς δεν υπάρχει πουθενά ενώ και σε αυτή την περίπτωση η μητέρα υποστηρίζει πως το παιδί πέθανε στο θηλασμό. Ούτε το παιδί αυτό και ο θάνατός του έχουν δηλωθεί στις Αρχές.

Προκειμένου να διαλευκάνει την υπόθεση, η Αστυνομία θα προχωρήσει σε εξέταση DNA μεταξύ των παιδιών και του 27χρονου Πακιστανού.

Η ζωή σε αποθήκη θερμοκηπίου

Η 25χρονη και ο σύντροφός της συνελήφθησαν για πλημμελήματα και οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα Χανίων, ενώ σε βάρος τους έχει ήδη κινηθεί έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας του τρίχρονου κοριτσιού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά, ζούσε σε άθλιες συνθήκες μέσα σε μια αποθήκη θερμοκηπίου στα Χανιά, με τους γονείς να πηγαίνουν για αγροτικές εργασίες σε κοντινές αποστάσεις και τα ανήλικα παιδιά να μένουν πολλές ώρες μόνα τους.

Μιλώντας στο MEGA, ο ιδιοκτήτης του θερμοκηπίου, ανέφερε ότι τους παραχώρησε έναν χώρο για να μένουν.

«Εγώ τους είχα παραχωρήσει μια αποθήκη για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει, κάτι αυτά... Είναι αποθήκη θερμοκηπίου. Δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μη μένουν έξω. Μου είπαν θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε η μαμά. Ήρθε εδώ πέρα. Της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό 5 μηνών. Παπούτσια. Κι άλλοι στην περιοχή τους έδιναν ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτά πάνε και έρχονται γενικώς, εδώ πέρα», είπε ο άνδρας και πρόσθεσε:

Αναφερόμενος στο χώρο αυτό που έμεναν τα παιδιά, περιέγραψε: «Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους και κάθονταν και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τη μια η ώρα το μεσημέρι και τα ‘μάζευε’. Κάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά, λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε 8-9 η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό».

Έρχονται διώξεις για κακουργήματα

Στα δικαστήρια Χανίων μεταφέρθηκαν τη Δευτέρα (25/5), η 25χρονη και ο 27χρονος. Ο Εισαγγελέας άσκησε στους δύο συλληφθέντες διώξεις που αφορούν το διοικητικό κομμάτι της υπόθεσης και αφορούν, για την 25χρονη, ψευδή κατάθεση και για τον 25χρονο, παράνομη είσοδο στη χώρα.

Για τις κατηγορίες αυτές, πλημμεληματικού χαρακτήρα, αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Συγκεκριμένα, στη μητέρα δόθηκε προθεσμία μέχρι αύριο, ώστε να βρει συνήγορο υπεράσπισης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, «στα σκαριά» βρίσκονται διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για το ζευγάρι, που αφορούν το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε σχέση με το 3χρονο κορίτσι που βρέθηκε να δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο και την κακοποίηση που φέρεται να έχει δεχτεί.