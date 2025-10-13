Θρίλερ με την παρουσία Ερντογάν στην Αίγυπτο: Καθυστέρησε η προσγείωσή του λόγω Νετανιάχου

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθυστέρησε την προσγείωσή του στην Αίγυπτο, καθώς ενημερώθηκε πως στη διεθνή σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ επρόκειτο να συμμετάσχει και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, το προεδρικό αεροσκάφος πλησίασε το διεθνές αεροδρόμιο του Σαρμ Ελ Σέιχ, αλλά δεν προχώρησε σε άμεση προσγείωση. Το αεροπλάνο πέρασε πάνω από τον διάδρομο και παρέμεινε σε αναμονή στον εναέριο χώρο της περιοχής, πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα.

Μετά την ανακοίνωση από την αιγυπτιακή πλευρά ότι ο Νετανιάχου τελικά δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο, το αεροσκάφος του Ερντογάν προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική πλευρά είχε γνωστοποιήσει ότι σε περίπτωση παρουσίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Πρόεδρος Ερντογάν δεν θα συμμετείχε στη σύνοδο.