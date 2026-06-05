Τις τελευταίες μέρες έχει προκύψει ένα θρίλερ με την τέφρα της Μαίρης Χρονοπούλου. Επιθυμία της ίδιας ήταν να φιλοξενηθεί στο σπίτι της στην Παιανία, που έχει περάσει στα χέρια του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού» μετά από δωρεά της ίδιας για να γίνει μουσείο και να έρχονται οι παιδικές φωνές και να περνάνε καλά. Τώρα όμως η υπόθεση παίρνει άλλη τροπή, αφού ο πρόεδρός του, Κώστας Γιαννόπουλος, δηλώνει πως το σπίτι της ηθοποιού δεν μπορεί να γίνει μουσείο γιατί είναι ένα λυόμενο οίκημα που δεν προσφέρεται να φιλοξενήσει την τέφρα της.

Ο δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχάλης, αποκάλυψε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πως ο κ. Γιαννόπουλος της είχε υποσχεθεί πως θα κάνει το σπίτι της μουσείο επισκέψιμο από όλο τον κόσμο και με αυτό το σκεπτικό η ηθοποιός είχε δεχτεί η τέφρα της να παραμείνει εκεί. Αν τελικά ο χώρος δεν γίνει μουσείο, τότε η τέφρα της θα πάει στις Καβοκολώνες, στο Σούνιο και θα σκορπιστεί εκεί, αφού αυτή ήταν η επιθυμία της Χρονοπούλου.

«Η τέφρα μου να θαφτεί σε σπίτι απαγορεύεται, αν όμως πρόκειται για ίδρυμα τότε επιτρέπεται. Φεύγοντας εγώ από τη ζωή το σπίτι μου αυτομάτως περνάει σε ίδρυμα. Έχω ετοιμάσει και μια ταμπέλα που θέλω να βάλετε και να λέει: Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός, αγαπούσε πολύ τα παιδιά», είχε δηλώσει η ίδια η πρωταγωνίστρια σε συνέντευξή της στην ίδια εκπομπή παρουσία του κ. Γιαννόπουλου.

φωτογραφία NDP

Την ερχόμενη εβδομάδα πάντως ενδέχεται να υπάρξουν νέα στοιχεία για τις συνθήκες του θανάτου της Μαίρης Χρονοπούλου.