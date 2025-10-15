Θρίλερ με τις σορούς ομήρων στη Γάζα- Το τελεσίγραφο Ισραήλ σε Χαμάς: Σεβαστείτε τη συμφωνία

Τελεσίγραφο στη Χαμάς να επιστρέψει όλες τις σορούς των ομήρων που σκοτώθηκαν στη Γάζα έστειλε η Ισραηλινή κυβέρνηση την Τετάρτη 15/10.

Ο ισραηλινός κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η ισλαμιστική οργάνωση θα πρέπει να σεβαστεί τη συμφωνία των 20 σημείων.

Η πρώτη παράδοση πραγματοποιήθηκε αφού το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι παραβίασε την πρόσφατα εφαρμοσμένη κατάπαυση του πυρός, παρακρατώντας τις σορούς νεκρών ομήρων. Η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους 20 ζωντανούς ομήρους τη Δευτέρα, καθώς και τις πρώτες σορούς τεσσάρων νεκρών αιχμαλώτων. Σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, και οι 28 νεκροί αιχμάλωτοι έπρεπε να επιστραφούν μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι.

«Η Χαμάς... απαιτείται να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους μεσολαβητές και να επιστρέψει όλους τους ομήρους μας στο πλαίσιο της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξη Τύπου.

«Δεν θα συμβιβαστούμε σε αυτό και δεν θα φεισθούμε προσπαθειών μέχρι να επιστρέψουν οι πεσόντες όμηροί μας, μέχρι τον τελευταίο».

Η εμπλοκή με την 8η σορό

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν επιστραφεί 7 σοροί. Το μεσημέρι, παρουσιάστηκε εμπλοκή καθώς κατόπιν τεστ DNA που διενεργήθηκε σε μια από τις σορούς προέκυψε ότι αυτή ανήκει σε Παλαιστίνιο και όχι σε όμηρο.

«Η Χαμάς υποχρεούται να καταβάλει όλες τις απαραίτητες προσπάθειες για την επιστροφή των νεκρών ομήρων», πρόσθεσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Από τις 4 σορούς που επιστράφησαν τελευταία, ταυτοποιήθηκαν εκείνες των Ουριέλ Μπαρούχ, Ταμίρ Νιμρόντι και Εϊτάν Λεβί.

«Με απέραντη θλίψη και απέραντο πόνο ανακοινώνουμε την επιστροφή του σώματος του πολυαγαπημένου μας Ουριέλ Μπαρούχ από τη λωρίδα της Γάζας, έπειτα από δύο ατέλειωτα χρόνια προσευχών, ελπίδας και πίστης», ανακοίνωσε η οικογένεια του κατοίκου της Ιερουσαλήμ που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023 από τη μουσική γιορτή Nova σε ηλικία 35 ετών.

Η διάβαση της Ράφα θα επαναλειτουργήσει

Πάντως, το Ισραήλ δεσμεύτηκε το απόγευμα της Τετάρτης 15/10 ότι το πέρασμα της Ράφα για είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα ανοίξει κανονικά την Πέμπτη 16/10.

Σημειώνεται μάλιστα ότι, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο Reuters που επικαλέστηκε δυο πηγές, θα αναπτυχθεί μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σημείο. Οι πηγές δεν διευκρίνισαν τι περιορισμοί ενδέχεται να ισχύσουν για όσους επιθυμούν να περάσουν από τη διάβαση.

Το Ισραήλ παρέδωσε 45 σορούς Παλαιστινίων

Το απόγευμα της Τετάρτης, το Ισραήλ παρέδωσε τα λείψανα 45 ανθρώπων στις αρχές της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του παλαιστινιακού εδάφους, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της διαδικασίας ανταλλαγής λειψάνων στο πλαίσιο της εκεχειρίας που είναι σε ισχύ μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

«Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την παραλαβή 45 σορών μαρτύρων που παραδόθηκαν σήμερα από την ισραηλινή κατοχή και τον Ερυθρό Σταυρό, αυξάνοντας σε 90 τον συνολικό αριθμό των σορών που έχουν παραληφθεί», αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο αυτό που τελεί υπό τον έλεγχο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.



Οι σοροί έφθασαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το νοσοκομείο. Παραδόθηκαν σε αντάλλαγμα για την παράδοση από τη Χαμάς χθες τριών νέων σορών Ισραηλινών ομήρων, των οποίων την ταυτότητα επιβεβαίωσαν οι αρχές νωρίτερα σήμερα.