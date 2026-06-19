Θρίλερ με το διπλό φονικό στο Αίγιο:Αμφιβολίες για την ενοχή του Ιταλού, παραμένει ο βασικός ύποπτος

Σε ένα θρίλερ με πολλά επεισόδια εξελίσσεται η υπόθεση της δολοφονίας μητέρας και γιου στο Αίγιο μετά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς οι εξετάσεις DNΑ και γενικότερα γενετικού υλικού δεν απέφεραν κανένα αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά χθες Πέμπτη (18/6) οι ειδικοί δεν βρήκαν αίμα στα πλυμένα ρούχα του 65χρονου Ιταλού, που κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους στο Αίγιο. Την ίδια ώρα οι αναλύσεις δεν κατέδειξαν την ύπαρξη γενετικού υλικού (DNA) ούτε στα νύχια του θύματος ούτε σε εκείνα του φερόμενου δολοφόνου, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι εγκληματολογικές εξετάσεις δεν αποκάλυψαν αποτυπώματα του κατηγορούμενου στα δύο βασικά πειστήρια της υπόθεσης, δηλαδή στο όπλο και στο μαχαίρι που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα σενάρια αλλά βασικός ύποπτος εξακολουθεί να θεωρείται ο 65χρονος, ο οποίος παρέμεινε με τα πτώματα περίπου 6 ώρες γεγονός που του δίνει μεγάλο χρονικό περιθώριο να καθαρίσει τον τόπο του εγκλήματος και να στήσει ένα σκηνικό που θα τον αθώωνε.

Ο 65χρονος όρισε πραγματογνώμονα

Παράλληλα, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 65χρονου Ιταλού, κατέθεσαν επίσημο αίτημα για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, πρόκειται για τον γενετιστή και πραγματογνώμονα Γιώργο Φίτσιαλο, ο οποίος με τη χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικών μέσων, κατάφερε να εισφέρει τα κρίσιμα στοιχεία που αποκάλυψαν το έγκλημα με θύμα τον 26χρονο Μάριο Παπαγεωργίου, που εξαφανίστηκε τον Αυγούστου του 2012, όταν έφυγε με το αυτοκίνητό με προορισμό την Αθήνα από το Διακοπτό Αιγιαλείας, όπου έκανε διακοπές με τη μητέρα του.

Ο κ. Φίτσιαλος και η επιστημονική του ομάδα πρόκειται να παρακολουθήσουν εξονυχιστικά όλες τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, τις αναλύσεις δειγμάτων DNA, καθώς και τα ιατροδικαστικά ευρήματα που έχουν διενεργηθεί, με σκοπό τη διασφάλιση της απόλυτης εγκυρότητας των στοιχείων. Από τις φυλακές Κορυδαλλού όπου κρατείται, ο 65χρονος επιμένει σθεναρά στην αθωότητά του με την υπεράσπιση να τονίζει πως η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο.

Την ίδια ώρα, από την πλευρά της οικογένειας των θυμάτων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αδελφή της άτυχης 54χρονης έχει ήδη κινηθεί νομικά, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας (πολιτική αγωγή) για τη διπλή ανθρωποκτονία.