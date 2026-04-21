Προς ναυάγιο οι διαπραγματεύσεις: Ακύρωση ταξιδιού μελετά ο Τραμπ – «Όχι» και από τους Ιρανούς

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, με την «απαρτία» κορυφαίων συμβούλων στο Situation Room να προμηνύει τη ματαίωση της πολυαναμενόμενης έναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Πακιστάν. Ο Πρόεδρος Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τους Τζάρεντ Κούσνερ και Στίβεν Γουίτκοφ, συζητά πλέον ανοιχτά την οριστική ακύρωση του ταξιδιού, καθώς η διπλωματική προσπάθεια προσκρούει σε τοίχο.

Το αδιέξοδο του ουρανίου και το παιχνίδι της Τεχεράνης

Σύμφωνα με πηγές από την αμερικανική πρωτεύουσα, δύο είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τη διαδικασία σε κατάρρευση. Πρωτίστως η διαφωνία για τον εμπλουτισμό,καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να βρουν κοινό έδαφος στο κρίσιμο σκέλος του εμπλουτισμένου ουρανίου, με την Ουάσιγκτον να απαιτεί εγγυήσεις που η Τεχεράνη αρνείται να παράσχει. Επίσης, οι ιρανικοί όροι. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της, διαμηνύοντας δημόσια πως δεν πρόκειται να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπό καθεστώς απειλών. Βασική προϋπόθεση των Ιρανών παραμένει ο άμεσος τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού, αίτημα που ο Λευκός Οίκος θεωρεί μέρος ενός «διπλωματικού παιχνιδιού» καθυστερήσεων.

Η εκπνοή της εκεχειρίας και ο παράγοντας Βανς

Η χρονική πίεση καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο δραματική. Ακόμη και στην περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος JD Vance αναχωρούσε εντός των επόμενων ωρών, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πλέον το απαραίτητο περιθώριο για να προληφθεί η εκπνοή της εκεχειρίας. Με τους δείκτες του ρολογιού να μετρούν αντίστροφα, η προοπτική ενός νέου κύκλου έντασης στην περιοχή φαντάζει πλέον πιο πιθανή από την επίτευξη μιας ιστορικής συμφωνίας σε πακιστανικό έδαφος.

Bloomberg: Το Ιράν μποϋκοτάρει τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ

Το ναυάγιο στις συνομιλίες επιβεβαιώνει και το πρακτορείο Bloomberg που υποστηρίζει ότι το Ιράν μποϋκοτάρει τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, το Tasnim, το Ιράν θα απουσιάζει από τις συνομιλίες της Τετάρτης στο Ισλαμαμπάντ, επικαλούμενο την αδυναμία των ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Η Τεχεράνη λέει ότι ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός 10 σημείων που καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση του Πακιστάν υπονομεύτηκε από την αδύναμη επιβολή και τη συνεχιζόμενη ναυτική πίεση. Οι αξιωματούχοι δεν βλέπουν καμία πραγματική πρόοδο και λένε ότι η συμμετοχή θα ήταν άσκοπη υπό τις παρούσες συνθήκες.