Θρίλερ με τον απανθρακωμένο αγρότη στην Πιερία - Τα στοιχεία «μιλούν» για εγκληματική ενέργεια

Πολλά παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση του 48χρονου άνδρα, που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα στο αγροτικό του όχημα στην περιοχή της Σφενδάμης στην Πιερία. Το περιστατικό, που συνέβη την Παρασκευή (6/2), εξελίσσεται σε θρίλερ, με τις Αρχές να ερευνούν κάθε λεπτομέρεια.

Η σορός του 48χρονου άνδρα εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης καύσης, ωστόσο, τα ευρήματα γύρω από το θύμα προκαλούν αίσθηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να ζούσε τη στιγμή που ξέσπασαν οι φλόγες στο όχημά του, γεγονός που εντείνει τις υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Ειδικότερα, η ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε μια αιμορραγική διήθηση στο κεφάλι, η οποία υποδηλώνει χτύπημα. Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι λείπει το υοειδές οστό από το λαιμό του άνδρα, ένα τμήμα του σώματος που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν καίγεται εύκολα και δεν αφαιρείται φυσιολογικά, όπως αναφέρει το Star.

Μυστήριο γύρω από τη βενζίνη και τα αντικείμενα του θύματος

Ένα ακόμα μυστήριο που προστίθεται στην υπόθεση είναι η απουσία των μπιτονιών βενζίνης. Σύμφωνα με τις Αρχές, πριν από το τραγικό περιστατικό, ο 48χρονος είχε επισκεφθεί βενζινάδικο και είχε προμηθευτεί καύσιμα. Ωστόσο, τα δύο μπιτόνια βενζίνης δεν βρέθηκαν κοντά στη σκηνή, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση των Αρχών πως δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για προσχεδιασμένη ενέργεια.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προσπαθώντας να βρουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στα αδιευκρίνιστα σημεία της υπόθεσης. Οι ανακριτές εξετάζουν τόσο τη δυνατότητα εγκληματικής ενέργειας, όσο και τις προσωπικές σχέσεις του θύματος, ενώ όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει, όπως τα ευρήματα στην σορό, θα αξιολογηθούν προσεκτικά.