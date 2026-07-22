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Θρίλερ με τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου που βρέθηκε νεκρός - Γιατί οι Αρχές «βλέπουν» δολοφονία

Μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλων όργανο.

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου / Φωτ.: Γιάννης Κέμμος, Facebook
Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου / Φωτ.: Γιάννης Κέμμος, Facebook
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Γιάννης Κέμμος

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Νεκρός μέσα στο δικηγορικό του γραφείο, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου αργά το βράδυ της Τρίτης (21/7).

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες το άψυχο σώμα του βρήκαν οι κόρες του (16 ετών) σε εμβρυακή στάση και γυμνό μέσα σε λίμνη αίματος, χωρίς να φαίνεται να υπήρχαν σημάδια παραβίασης στον χώρο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως εγκληματική ενέργεια και την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Χαρακτηριστικό είναι πως μακροσκοπικά ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από θλων όργανο.

Ο Σταύρος Γεωργίου είχε συμμετάσχει σε σειρά πολύκροτων ποινικών υποθέσεων, μεταξύ των οποίων η υπόθεση του μικρού Άλεξ και η υπόθεση της δολοφονίας της 4χρονης Άννυ.

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