Θρίλερ με τον θάνατο 68χρονου στις Σέρρες - Ανθρωποκτονία δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρρες, καθώς τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι πρόκειται για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο διαμέρισμά του από τον γιο του. Οι πρώτες έρευνες των αστυνομικών δεν κατέστησαν δυνατό να αποσαφηνίσουν τα αίτια του θανάτου, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο χώρος του σπιτιού ήταν εμφανώς αναστατωμένος. Για τον λόγο αυτό, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 68χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από βίαιη επίθεση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Αποστολία Ακριβούση, το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία προκλήθηκαν από αμβλύ αντικείμενο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα. Τα τραύματα προκάλεσαν εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία, η οποία αποδείχθηκε μοιραία.



Στο διαμέρισμα αναμένεται να πραγματοποιήσουν νέα αυτοψία στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να συλλεχθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του δράστη και στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.