Θρίλερ στα Ιωάννινα: 64χρονος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του έπειτα από ημέρες

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση ενός 64χρονου άνδρα στα Ιωάννινα , ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του, σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ζούσε μόνος του και δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ημέρες. Η παρατεταμένη απουσία επικοινωνίας προκάλεσε την ανησυχία φίλων του, οι οποίοι επιχείρησαν επανειλημμένα να τον εντοπίσουν τηλεφωνικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Αστυνομικοί μετέβησαν στο διαμέρισμα και εντόπισαν τον 64χρονο νεκρό, σύμφωνα με το epiruspost.

Από την κατάσταση της σορού εκτιμάται ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετά 24ωρα πριν από τον εντοπισμό του, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι παρέμεινε μόνος για ημέρες χωρίς να γίνει αντιληπτή η απουσία του.

Οι πρώτες ενδείξεις των Αρχών κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και αστυνομικών διαδικασιών.