Τραγωδία στη Δράμα με ζευγάρι αστυνομικών: Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Σοκ έχει προκαλέσει στη Δράμα μια οικογενειακή τραγωδία που έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας (15/6), με «πρωταγωνιστές» ζευγάρι αστυνομικών, η οποία ερευνάται από τις αρχές.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, περίπου 50 ετών, φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του, στο υπόγειο της οικίας τους, και στη συνέχεια αποχώρησε από το σπίτι. Ακολούθως, πήγε στο αυτοκίνητό του, όπου και έβαλε τέλος στη ζωή του.



Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν το παιδί του ζευγαριού κάλεσε την Άμεση Δράση, αναφέροντας ότι η μητέρα του βρισκόταν τραυματισμένη στο υπόγειο της κατοικίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα, περίπου 45 ετών, έφερε σοβαρά τραύματα που παραπέμπουν πιθανότατα σε χρήση μαχαιριού.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε στα τραύματά της. Η γυναίκα -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- έφερε τρεις μαχαιριές, μία στο στήθος, μία στην πλάτη και μία στο πρόσωπο.

Λίγη ώρα αργότερα, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του από διερχόμενο πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Από όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα από αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας στο ζευγάρι, που είχε αποκτήσει δύο παιδιά.



Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.