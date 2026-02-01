Θρίλερ στη Νέα Πέραμο: Άνδρας βρέθηκε νεκρός σε ρέμα - Στο μικροσκόπιο υπόθεση απαγωγής

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία, λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Κυριακής (1/2), όταν σε ρέμα στην περιοχή της Νέας Περάμου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας νεαρής ηλικίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά, τις Αρχές ενημέρωσε ένας περαστικός από το σημείο, ενώ το γεγονός ότι την προανάκριση ανέλαβε το ελληνικό FBI σημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεκρός να είναι ο νεαρός άνδρας που είχε δηλωθεί η αρπαγή του πριν από μερικές ημέρες από τη σύντροφό του, στο ΤΔΕΕ Ελευσίνας.

Από την πρώτη στιγμή είχαν εκφραστεί φόβοι για τη ζωή του, καθώς οι απαγωγείς του δεν είχαν επικοινωνήσει καθόλου για να ζητήσουν λύτρα.