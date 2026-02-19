Θρίλερ στη Νότια Ουαλία: Γυναίκα 80 ετών βρέθηκε νεκρή μέσα σε κατάψυξη

Σοκ στην πόλη Porthcawl, στη Νότια Ουαλία, καθώς η σορός μίας γυναίκας περίπου 80 ετών εντοπίστηκε μέσα σε κατάψυξη σπιτιού.

Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι στην Poplar Crescent την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 13:45, μετά από κλήση για το αν η γυναίκα είναι καλά. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό για πόσο χρόνο βρισκόταν η σορός στο συγκεκριμένο σημείο.

Ένας άνδρας περίπου 60 ετών συνελήφθη με την υποψία της παρεμπόδισης νόμιμης ταφής και παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες. Στην περιοχή παρατηρείται μεγάλη αστυνομική παρουσία, καθώς ιατροδικαστές εξετάζουν την κατοικία, όπως αναφέρει η DailyMail.

Η αστυνομία ανακοίνωσε: «Μία γυναίκα περίπου 80 ετών από το Porthcawl βρέθηκε νεκρή μέσα στο ακίνητο. Ένας 60χρονος άνδρας από την ίδια περιοχή έχει συλληφθεί με υποψία παρεμπόδισης νόμιμης ταφής και παραμένει υπό κράτηση. Οι έρευνες για τα αίτια θανάτου συνεχίζονται».