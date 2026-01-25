Θρίλερ στη Σύρο με πτώμα γυναίκας που εντοπίστηκε να επιπλέει στο λιμάνι της Ερμούπολης

Συναγερμός σήμανε στο λιμάνι της Ερμούπολης στη Σύρος πριν από λίγο, όταν περαστικοί αντιλήφθηκαν πτώμα να επιπλέει στη θάλασσα και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cyclades24, πρόκειται για γυναίκα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε η γυναίκα στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Για την υπόθεση αναμένεται να διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου και να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν.