Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται ο 12χρονος γιος του άνδρα που βρέθηκε νεκρός στη φωτιά

Διαστάσεις θρίλερ τείνει να πάρει η φωτιά που ξέσπασε στις 14:30 το μεσημέρι της Τρίτης (30/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Δερβένι του δήμου Ωραιόκαστρου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Την ίδια ώρα που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές δίνουν μάχη με τις φλόγες για να περιορίσουν το μέτωπο που απειλoυσε για ώρες το χωριό Λητή και προκάλεσε δυστυχώς την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, υπάρχει πληροφορία πως αγνοείται ένα 12χρονο παιδί, που είναι γιος του ανθρώπου που βρέθηκε νεκρός νωρίτερα σε καλύβα στον λόφο μέσα στο δάσος.

Στο νοσοκομείο η μητέρα του 12χρονου - Είχε αφήσει το παιδί με τον νεκρό πατέρα του

Όπως αναφέρεται, την ενημέρωση έδωσε η μητέρα του παιδιού, 42 ετών, που βρίσκεται σε νοσοκομείο και είπε στην Αστυνομία ότι είχε αφήσει το παιδί με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός ενώ την ίδια ώρα ο 12χρονος δεν έχει εμφανιστεί σε κάποια από τα πρόσωπα που γνωρίζουν το παιδί.

Αναφέρεται μάλιστα πως η γυναίκα είχε δώσει μάχη με τις φλόγες και νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Νεκρός άνδρας

Όπως πρώτα αναφέρθηκε από ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η ανθρώπινη σορός που ανήκει σε άνδρα εντοπίστηκε στα όρια με τον οικισμό Λητή ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα στοιχεία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός διέμενε σε καλύβα στον λόφο που καίει το μέτωπο, μέσα στο δάσος.

Αναζωπυρώσεις στο μέτωπο της φωτιάς

Για το πύρινο μέτωπο που αναζωπυρώνεται διαρκώς και νωρίτερα είχε μπει σε δασική περιοχή, μίλησε στο Flash.gr και την Ελένη Καραθάνου, ο κ. Κωνσταντίνος Μοσχοβόπουλος, Εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και διαχείρισης στόλου οχημάτων δήμου Ωραιοκάστρου.

Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

«Έχει εστάλη μήνυμα 112 ώστε να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Έχουν ήδη εκκενωθεί 100 σπίτια μέχρι στιγμής και γίνεται προσπάθεια απομάκρυνσής τους από την περιοχή. Η φωτιά ξεκίνησε από τον οικισμό της Ανθούπολης και πέρασε όλο τον ορεινό βραχίονα και έφτασε μέχρι τη Λητή. Προσπαθούμε να σώσουμε τα πρώτα σπίτια του χωριού.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι και είναι δύσκολη η κατάσβεση της πυρκαγιάς» είπε ο ίδιος.

Απεγκλωβισμός γυναίκας με εγκαύματα - Απειλούνται σπίτια

Μάλιστα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν γυναίκα από εξωτερικό χώρο σπιτιού, η οποία έφερε εγκαύματα, σύμφωνα με πληροφορίες 2ου βαθμού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι δυσχερείς καιρικές συνθήκες εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν, δεν ευνοούν την κατάσβεση του μετώπου.

Βασίλης Παπαναστασούλης / Flash.gr

Ήχησε το 112 - Απομάκρυνση προς το γήπεδο Λητής

Το 112 ήχησε στην περιοχή για δεύτερη φορά περίπου στις 17:00, αυτή τη φορά προτρέποντας όσους βρίσκονται στην κοινότητα Λητής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο του χωριού και αν ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο πριν τις 16:00, οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν το πρώτο μήνυμα του 112 που τους προέτρεπε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πλέον, στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα και εθελοντές ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί και επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.