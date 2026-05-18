Θρίλερ στην Κάλυμνο: Συνελήφθη 44χρονος για τον ψαρά που βρέθηκε μαχαιρωμένος στη θάλασσα

Ως εγκληματική ενέργεια ερευνάται πλέον η υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα στα ανοιχτά της Καλύμνου, δίπλα σε αλιευτικό σκάφος στο οποίο επέβαινε ένας 44χρονος άνδρας. Η Αστυνομία προχώρησε στη στη σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/5), όταν το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Καλύμνου για πτώση άνδρα στη θάλασσα από αλιευτικό σκάφος.

Επέπλεε σε σωσίβια κουλούρα

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Οι λιμενικοί εντόπισαν το αλιευτικό με κυβερνήτη τον 44χρονο, ενώ λίγη ώρα αργότερα βρήκαν τον 47χρονο να κρέμεται από σωσίβια κουλούρα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από το πλήρωμα του περιπολικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το αλιευτικό οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου και ακολούθησε εξειδικευμένη αυτοψία και λήψη βιολογικού υλικού, με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA και η εκπομπή «Live News», στο σώμα του 47χρονου αλιέα υπήρχαν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Χειροπέδες για ναρκωτικά

Κατά την εξέλιξη της προανάκρισης, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ, σύμφωνα με το λιμενικό, τόσο ο συλληφθείς, όσο και το θύμα, είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για άλλες υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του palmoskalymnou.gr, το θύμα και ο φερόμενος δράστης, είχαν συλληφθεί την Πέμπτη (14/5), μαζί με ένα ακόμη άτομο, καθώς στην κατοχή τους είχαν βρεθεί χάπια και μικροποσότητα κάνναβης και μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες οι τρεις συλληφθέντες είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, είναι πιθανό η υπόθεση να συνδέεται με παράνομες δοσοληψίες και ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά.