Θρίλερ στην Κρήτη: Νεκρός ο πρώην σύντροφος της 43χρονης αγνοούμενης Ελευθερίας Γιακουμάκη

Ραγδαίες και δραματικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερία Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται από το πρωί της Κυριακής (19/4).

Την ώρα που οι αστυνομικές αρχές αναζητούν την 44χρονη Ελκευθερία Γιακουμάκη από το Ηράκλειο Κρήτης, η αυτοκτονία του 39χρονου πρώην συντρόφου της ήρθε να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την έρευνα των Αρχών.

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, από τον 23χρονο γιο της, στη 1.20 τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/4/2026. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, μητέρα του έφυγε από το σπίτι της στο Ηράκλειο, στις 11 το πρωί της Κυριακής 19/4/2026, με το άσπρο τζιπ της. Η τελευταία τους επικοινωνία σημειώθηκε στις 19.00 της ίδιας ημέρας.

Αυτό που προκαλεί ωστόσο εντύπωση είναι το γεγονός ότι η μητέρα του, του έστειλε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα το οποίο έγραφε: «Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα». Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν οι αστυνομικοί στην διάθεση τους, η 44χρονη δεν φαίνεται να αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας ενώ δεν έχει ιστορικό ψυχιατρικών ή ψυχολογικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο 39χρονος πρώην σύντροφος της, εντοπίστηκε νεκρός στον Προφήτη Ηλία, στην εκκλησία, με τραύμα από καραμπίνα στο κεφάλι.