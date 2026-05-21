Θρίλερ στην Κρήτη: Βρέθηκε σκελετός σε προχωρημένη σήψη - Εξετάζεται αν ανήκει στον 33χρονο γιατρό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των Αρχών σε δύσβατη περιοχή στον Τζιτζιφέ Αποκορώνου στα Χανιά το απόγευμα της Πέμπτης (21/5), έπειτα από τον εντοπισμό ανθρώπινου σκελετού σε προχωρημένη σήψη, κοντά στην περιοχή που είχαν χαθεί τα ίχνη του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών προετοιμάζονται για επιχείρηση ανάσυρσης της σορού, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη.

Την ίδια ώρα, έχει ενημερωθεί ιατροδικαστής από το Ρέθυμνο, ο οποίος αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή προκειμένου να εξετάσει τα ευρήματα και να ρίξει φως στην ταυτότητα του νεκρού.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο σκελετός να συνδέεται με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς στις 7 Δεκεμβρίου 2025 στην ευρύτερη περιοχή του Φρε Αποκορώνου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, ο νεαρός γιατρός φορούσε κατά την εξαφάνισή του γαλάζιο φούτερ με κουκούλα, στοιχείο που ενδέχεται να αποδειχθεί κρίσιμο για την ταυτοποίηση.

