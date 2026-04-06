Θρίλερ στην Παιανία: Νεκρός άνδρας δίπλα σε παιδότοπο με «tie wrap» στον λαιμό και χωρίς ταυτότητα

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του νεκρού άνδρα που εντοπίστηκε το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας στην Παιανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη. Το θύμα βρέθηκε μέσα σε χαντάκι, σε ελάχιστη απόσταση από παιδότοπο της περιοχής, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους που συχνάζουν στο σημείο με τις οικογένειές τους.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί είναι ανατριχιαστική. Ο 50χρονος έφερε δεματικά τύπου «tie wrap» σφιγμένα γύρω από τον λαιμό του. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις αρχές είναι η παντελής έλλειψη στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή του.

Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι η οδός 541 π.Χ στην Παλλήνη όπου νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας, με δεματικά τυλιγμένα στον λαιμό του. Παρά τις έρευνες στη γύρω περιοχή, δεν εντοπίστηκε κάποιο αυτοκίνητο ή άλλο μέσο μεταφοράς που να ανήκει στο θύμα.

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την αστυνομία

Η απουσία προσωπικών αντικειμένων και οχήματος ενισχύει το σενάριο η σορός να μεταφέρθηκε και να εγκαταλείφθηκε στο σημείο από τρίτους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί προς το παρόν κανένα ενδεχόμενο. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, αναζητώντας ύποπτες κινήσεις οχημάτων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το «κλειδί» για τη λύση του μυστηρίου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο και την αιτία θανάτου, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. κάνει ήδη «φύλλο και φτερό» τις λίστες των δηλωμένων εξαφανίσεων των τελευταίων 24ώρων.