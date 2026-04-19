Θρίλερ στην Πάτρα: Νεκρός 58χρονος μετά από φωτιά σε σπίτι - Δίπλα του βρέθηκε καραμπίνα

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4) στο Ακταίο της Πάτρας, με έναν 58χρονο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός μετά από φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι του.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί σε μονοκατοικία επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών - Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο καυσίμων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες για την κατάσβεση της φωτιάς και, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, προχώρησαν σε έρευνα στο εσωτερικό της οικίας, όπου εντοπίστηκε ο άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του βρέθηκε κυνηγετική καραμπίνα. Ο 58χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Όπως αναφέρεται, ο άνδρας είχε βιώσει πρόσφατα απώλεια συγγενικού του προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η αδελφή του με την οποία διέμεναν στο ίδιο σπίτι πέθανε και σήμερα θα γινόταν η κηδεία της. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ατύχημα.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.