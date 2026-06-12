Θρίλερ στην Πολωνία: Βρήκαν θαμμένα περίπου 50 έμβρυα σε αυλή σπιτιού - Συνελήφθη γιατρός

Μια ανατριχιαστική υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Πολωνία ερευνούν οι Αρχές, μετά τον εντοπισμό δεκάδων θαμμένων εμβρύων σε οικόπεδο κοντά στην πόλη Ρζεσζόφ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα λείψανα βρέθηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών, ενώ για την υπόθεση έχει συλληφθεί μία 57χρονη παθολογοανατόμος, η οποία φέρεται να έδωσε τη δική της εκδοχή για το πώς κατέληξαν εκεί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στο χωριό Λουτόριζ, όταν χειριστής εκσκαφέα που συμμετείχε σε εργασίες επέκτασης κατοικίας εντόπισε ανθρώπινα λείψανα κάτω από το έδαφος. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εισαγγελικές Αρχές, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες που μετέδωσε το πολωνικό Radio Eska, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής τα λείψανα περίπου 50 εμβρύων.

Η εξήγηση της 57χρονης γιατρού

Η γυναίκα που συνελήφθη είναι παθολογοανατόμος και εργαζόταν στο παρελθόν σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρζεσζόφ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 μετέφερε νεκρά έμβρυα από το νοσοκομείο στο σπίτι της προκειμένου να πραγματοποιεί ιατρικές έρευνες εκτός νοσοκομειακού χώρου.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, τα λείψανα φέρεται να τοποθετούνταν σε σακιά και στη συνέχεια να θάβονταν στο οικόπεδο που της ανήκε εκείνη την περίοδο.

Πολωνικά μέσα αναφέρουν ότι στο ακίνητο υπήρχε τότε ένα ακατοίκητο σπίτι, ενώ αργότερα η 57χρονη πούλησε την ιδιοκτησία σε νεαρό ζευγάρι. Ήταν οι νέοι ιδιοκτήτες που ξεκίνησαν τις εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες οδήγησαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Ludzkie płody na działce pod Rzeszowem. Służby zatrzymały lekarkęhttps://t.co/acEQUzMXUE — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) June 12, 2026

Αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες

Η εισαγγελία έχει επιβεβαιώσει τη σύλληψη της παθολογοανατόμου, χωρίς προς το παρόν να δώσει στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα αναμένεται να κατηγορηθεί μεταξύ άλλων για προσβολή νεκρών, αδίκημα που μπορεί να επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 12 ετών.

Τι ερευνούν οι Αρχές

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι ερευνητές είναι η ακριβής προέλευση των εμβρύων και οι συνθήκες υπό τις οποίες απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο.

Παράλληλα εξετάζεται εάν υπήρξε παραβίαση των προβλεπόμενων διαδικασιών διαχείρισης βιολογικού υλικού και εάν στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.

Οι έρευνες συνεχίζονται στο οικόπεδο, καθώς οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εντοπιστούν και άλλα λείψανα τις επόμενες ημέρες.

