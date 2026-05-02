Θρίλερ στο Αλιβέρι με εξαφάνιση επιχειρηματία - Το μυστήριο με τα ταξί και η διαδρομή στην παραλία

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται συνεχώς στο φως για την πολύκροτη υπόθεση εξαφάνισης του 62χρονου επιχειρηματία Σπύρου Ρέτσα από το Αλιβέρι της Εύβοιας, ο οποίος αγνοείται από τις 30 Μαρτίου, με το θρίλερ να παραμένει άλυτο και τις έρευνες να συνεχίζονται χωρίς απτά αποτελέσματα.

Ο 62χρονος πολύτεκνος πατέρας αναχώρησε από το σπίτι του το πρωί της Δευτέρας 30 Μαρτίου, επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί στην απομονωμένη παραλία «Πεθαμένος» και από εκείνη τη στιγμή, τα ίχνη του χάθηκαν.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» βρέθηκε στο σημείο εκκίνησης του μυστηρίου και εντόπισε την οδηγό του ταξί που τον μετέφερε, η οποία περιέγραψε με λεπτομέρειες τη διαδρομή και τις τελευταίες στιγμές της μεταφοράς του.

Η μαρτυρία της οδηγού ταξί

Η οδηγός ανέφερε ότι ο άνδρας επιβιβάστηκε γύρω στις 10 το πρωί, κρατώντας μια μικρή σακούλα, και ζήτησε να μεταφερθεί σε παραλία κοντά στο ιχθυοτροφείο.

«Ήταν ήρεμος, δεν μιλούσε ιδιαίτερα. Μου έδειχνε ότι ήξερε καλά την περιοχή και με κατηύθυνε στη διαδρομή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος υπέδειξε και εναλλακτικές διαδρομές, αποφεύγοντας δύσβατους χωματόδρομους.

«Μου έλεγε από πού να πάω, γιατί υπάρχει κι άλλος δρόμος, αλλά είναι χωματόδρομος και δύσβατος. Φάνηκε πως γνώριζε καλά την περιοχή. Περάσαμε από το εργοστάσιο ρεύματος και στη συνέχεια από το Μηλάκι, μια κατοικημένη περιοχή», είπε.

Σύμφωνα με την οδηγό, το σημείο αποβίβασης είναι ιδιαίτερα απομονωμένο. Ο 62χρονος κατευθύνθηκε προς την παραλία και η ίδια αποχώρησε χωρίς να αντιληφθεί κάτι ύποπτο. «Όταν έμαθα για την εξαφάνιση, ένιωσα έντονη στενοχώρια, γιατί ήμουν εγώ που τον μετέφερα εκεί», δήλωσε.

Το μυστήριο με το δεύτερο ταξί

Στην υπόθεση προστέθηκε νέα διάσταση, μετά από μαρτυρία κατοίκου που υποστηρίζει ότι είδε δεύτερο ταξί στην ίδια περιοχή το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Ο μάρτυρας περιέγραψε όχημα σταθμευμένο κοντά στην παραλία «Πεθαμένος», χωρίς να μπορεί να επιβεβαιώσει αν υπήρχε επιβάτης, ενώ ανέφερε ότι το όχημα αποχώρησε λίγο αργότερα.

Εγώ έχω σπίτι στον οικισμό Παναγία Πούντας, τρία χιλιόμετρα από την παραλία Πεθαμένων. Περνάω συνέχεια από εκεί. Τη Δευτέρα το πρωί, στις 30 Μαρτίου, ήμουν στο Αλιβέρι για ψώνια. Γύρισα σπίτι κατά τις 12:30, άφησα τα πράγματα και λίγο αργότερα πήρα το δεύτερο αυτοκίνητο που έχω για να πάω μέχρι το χωριό μου, στο Καλέτσι, Πράσινο το λένε. Φεύγοντας, είδα το ταξί εκεί στην παραλία. Το κατέθεσα και στην αστυνομία», είπε αρχικά.

Ο ίδιος ανέφερε ότι συνέδεσε τα γεγονότα εκ των υστέρων, όταν ενημερώθηκε για την εξαφάνιση, ενώ σημείωσε ότι το πρώτο ταξί είχε καταγραφεί από κάμερες, όχι όμως και το δεύτερο. Η ύπαρξη δεύτερου οχήματος στην περιοχή ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις τελευταίες ώρες του αγνοούμενου επιχειρηματία.

«Είχε παρκάρει εκεί, στη δεξιά πλευρά του δρόμου. Πρόσεξα τον οδηγό, αλλά δεν πρόλαβα να δω αν ήταν κάποιος στο πίσω κάθισμα. Δεν σταμάτησα. Δεν ήμουν υποψιασμένος. Μάλιστα, σκέφτηκα από πού ήρθε ο ταξιτζής τέτοια ώρα να ψαρέψει; Γιατί εκεί συνήθως ψαρεύουν. Και το σκέφτηκα αυτό γιατί το ταξί δεν ήταν από τα μέρη μας. Μιλάμε για μισό λεπτό οπτική επαφή. Συνέχισα, πήγα μέχρι την πλατεία του χωριού μου, στο Πράσινο, και γύρισα. Έκανα τουλάχιστον 10-12 λεπτά. Όταν γύρισα, δεν είδα το ταξί πουθενά. Είχε φύγει».

Για την κατεύθυνση του οχήματος, ο μάρτυρας ανέφερε: «Όταν διασταυρωθήκαμε, ερχόταν από Αλιβέρι. Δεν ξέρω τώρα αν γύρισε προς τα εκεί ή αν συνέχισε μετά προς Πούντα».

«Περιμένουμε ακόμη ένα σημάδι» - Τα λόγια της συζύγου του

Συγκλονισμένη παραμένει η σύζυγος του 62χρονου, η οποία περιγράφει την καθημερινότητα της οικογένειας ως ένα αδιάκοπο βάσανο αβεβαιότητας.

«Έχει περάσει ένας μήνας και δεν έχουμε καμία απάντηση. Προσπαθώ να είμαι δυνατή για τα παιδιά», ανέφερε, επισημαίνοντας πως μόνο εκ των υστέρων αναγνώρισε μικρές, ασυνήθιστες λεπτομέρειες στη συμπεριφορά του. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο σπίτι βρέθηκαν άθικτα τα προσωπικά του αντικείμενα: το πορτοφόλι, τα χρήματα, οι κάρτες και το κινητό του στη φόρτιση, ενώ το αυτοκίνητό του ήταν παρκαρισμένο κανονικά.

«Δεν αντέχω άλλο. Στις 30 έκλεισε ένας μήνας και είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν έχουμε καμία απάντηση, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Τι να τους πω; Πρέπει να φανώ δυνατή. Σε αυτή την παραλία δεν ερχόμασταν· εκείνος όμως, παλιότερα, πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν είχε το σκάφος, ίσως ερχόταν για ψάρεμα», ανέφερε η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα.

«Πήγα στο γραφείο του και είδα τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Ανέβηκα επάνω, στο δωμάτιο, και στο κομοδίνο βρήκα τακτοποιημένα το πορτοφόλι του με τις κάρτες και κάποια χρήματα, καθώς και το κινητό του στη φόρτιση. Ήρθαν τα αδέρφια του, πήγαμε στην αστυνομία και βγήκαμε στους δρόμους να τον αναζητήσουμε. Εκείνο το πρωί, στο σπίτι ήταν η μικρή μας κόρη. Τη ρώτησε αν ήθελε να την πάει εκείνος στο σχολείο, αλλά του είπε πως προλάβαινε και θα πήγαινε με τα πόδια. Της άφησε κάποια χρήματα για να πάρει μαζί της. Επειδή της φάνηκαν πολλά, τον ρώτησε αν ήταν όλα αυτά για το σχολείο. Εκείνος της απάντησε “για ό,τι χρειαστεί”. Το παιδί παραξενεύτηκε», κατέληξε συγκινημένη.

Τι λένε άνθρωποι που τον ήξεραν

Άνθρωποι που τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν εργατικό και δραστήριο επιχειρηματία, με παρουσία στον αγροτικό και εμπορικό τομέα, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες αλλά είχε καταφέρει να σταθεί ξανά επαγγελματικά. Όπως αναφέρουν, δεν υπήρχαν ενδείξεις οικονομικών ή προσωπικών προβλημάτων που να προμηνύουν την εξαφάνισή του.

«Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και βρισκόταν σε αναζήτηση μεγάλης έκτασης για να ξεκινήσει νέα καλλιέργεια. Σε γενικές γραμμές, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα· αντίθετα, η πορεία του ήταν θετική και είχε αναπτύξει και εξαγωγική δραστηριότητα στον τομέα των φρούτων. Ευχόμαστε να προκύψει κάποιο στοιχείο και να βρεθεί ζωντανός ο Σπύρος, καθώς έχει μια πολύτεκνη οικογένεια που τον περιμένει», είπε χαρακτηριστικά.