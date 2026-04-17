Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου - Προσήχθη ύποπτος

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Έχει προσαχθεί και εξετάζεται άνδρας, ο οποίος ήταν μαζί με τη γυναίκα στο διαμέρισμα, για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας στον «αέρα» του Action 24, ο άνδρας και η γυναίκα είχαν γνωριστεί διαδικτυακά από εφαρμογή γνωριμιών και είχαν δώσει ραντεβού στο συγκεκριμένο διαμέρισμα.

Παράλληλα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στους αστυνομικούς που έφτασαν στο διαμέρισμα δεν άνοιξε ο άνδρας που βρισκόταν ακόμη μέσα, αλλά ο ιδιοκτήτης εξ αποστάσεως.