Θρίλερ στο Οχάιο: Βρέθηκε θαμμένη σορός βρέφους - Ανήλικοι οι γονείς, κρατούσαν μυστική την εγκυμοσύνη

Μια ανατριχιαστική ανακάλυψη συγκλονίζει την κοινότητα του Κολόμπους στο Οχάιο. Η σορός ενός βρέφους εντοπίστηκε θαμμένη σε ρηχό τάφο, φέρνοντας στο φως μια τραγική ιστορία που αφορά δύο ανήλικους γονείς. Η 15χρονη μητέρα και ο 17χρονος πατέρας του παιδιού συνελήφθησαν, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Independent, η αστυνομία του Κολόμπους έφτασε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι τη Δευτέρας 3 Νοεμβρίου και εντόπισε τη σορό ύστερα από καταγγελία για ύποπτη ταφή βρέφους στην περιοχή North Linden, στα βόρεια προάστια της πόλης.

Από την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε ότι οι δύο ανήλικοι γονείς -για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία - δεν αποκάλυψαν την εγκυμοσύνη σε κανένα μέλος των οικογενειών τους. Έτσι αποφάσισαν να θάψουν το βρέφος, προσπαθώντας να κρατήσουν το γεγονός κρυφό από όλους.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας Φράνκλιν, το βρέφος -ένα κοριτσάκι - κηρύχθηκε νεκρό επί τόπου, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα αίτια θανάτου.

Οι δύο έφηβοι αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και κακοποίηση πτώματος. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, ούτε λεπτομέρειες σχετικά με τη σορό του βρέφους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες αυτής της τραγικής υπόθεσης.