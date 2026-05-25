Ελλάδα Πυροβολισμοί Αστυνομία Χολαργός

Θρίλερ στον Χολαργό: Άνδρας πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ /EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 00:04

Σοκ προκαλούν όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026 στον Χολαργό, όπου ένας άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι Ελλήνων, οι οποίοι φέρονται να ασχολούνταν με τη σκοποβολή και να κατείχαν νόμιμα όπλα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 57χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα στο πόδι και στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, όπου φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Για την ώρα δεν είναι γνωστό αν υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού. Πάντως, το ζευγάρι δεν είχε αποκτήσει παιδιά.

Η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο έχει τις αισθήσεις της. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο, τής παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, τοποθετώντας τουρνικέ, πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το αιματηρό περιστατικό.

