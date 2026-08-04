Ανατριχίλα στον Μυστρά: Κρατούσε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκάλυψαν οι αστυνομικές Αρχές στη Λακωνία, καθώς εντόπισαν τη σορό ενός ηλικιωμένου άνδρα μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη, στο υπόγειο ξενοδοχείου στον Μυστρά. Ο θάνατός του φέρεται να είχε αποκρυφτεί επί σειρά ετών, προκειμένου να συνεχιστεί η είσπραξη των συνταξιοδοτικών παροχών του.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στην Αστυνομία σχετικά με την πολυετή απουσία του ηλικιωμένου από την περιοχή όπου διέμενε.

Οι αστυνομικοί κάλεσαν για εξηγήσεις τον γιο του, ο οποίος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι ο πατέρας του ζούσε σε διαμέρισμα στην Καισαριανή και δεχόταν τη φροντίδα οικιακής βοηθού. Ωστόσο, έπειτα από έλεγχο των Αρχών, οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύστηκαν, καθώς συγγενικό του πρόσωπο επιβεβαίωσε ότι ο ηλικιωμένος διέμενε στον Μυστρά εδώ και πολλά χρόνια.

Βρέθηκε χωρίς ρούχα η σορός

Με την παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα στο ξενοδοχείο, το οποίο χρησιμοποιούνταν και ως κατοικία. Στο υπόγειο του κτιρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν, μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη που βρισκόταν σε λειτουργία, τη σορό ενός άνδρα σε ύπτια θέση, τυλιγμένη εξ ολοκλήρου με νάιλον και χωρίς ρούχα ή υποδήματα.

Στο πάνω μέρος του καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, λειτουργούσαν ως πρόσθετο βάρος, ώστε να παραμένει καλύτερα σφραγισμένος και να αποτρέπεται το άνοιγμά του.

πηγή: Notospress

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας κατασχέθηκαν ακόμη ένα αεροβόλο πιστόλι τύπου Beretta και δύο αμπούλες αερίου.

Ο ισχυρισμός του γιου

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ο γιος του ηλικιωμένου, ο πατέρας του είχε πεθάνει από φυσικά αίτια. Όπως ισχυρίστηκε, δεν δήλωσε τον θάνατό του στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τόσο τη σύνταξη του πατέρα του όσο και τη σύνταξη της μητέρας του, της οποίας δικαιούχος είχε καταστεί ο ηλικιωμένος μετά τον θάνατό της.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές ερευνούν τόσο τις ακριβείς συνθήκες θανάτου του ηλικιωμένου όσο και τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που προκύπτουν από την απόκρυψη του θανάτου και τη συνέχιση καταβολής των συντάξεων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Για την ανατριχιαστική υπόθεση εξέδωσε ανακοίνωση η Ελληνική Αστυνομία: «Συνελήφθη, σήμερα (4.8.2026) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, 55χρονος ημεδαπός, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του και επακόλουθη διεξοδική αστυνομική έρευνα, διότι, όπως προέκυψε, απέκρυψε από τις Αρχές τον θάνατο του 90χρονου, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή του.



Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού, βρέθηκε εντός καταψύκτη σορός ανδρός, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της έρευνας, βρέθηκε και κατασχέθηκε -1- αεροβόλο πιστόλι. Στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής της σορού. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης».