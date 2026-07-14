Πειραιάς: Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε γκαράζ - Ο θάνατος προκλήθηκε από αναθυμιάσεις του οχήματος

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Θρίλερ στον Πειραιά, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δύο άτομα νεαρής ηλικίας - άνδρας και γυναίκα- έχουν εντοπιστεί νεκροί μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Ο άνδρας είναι ηλικίας 28 ετών και η γυναίκα 27.

Κατά πληροφορίες το όχημα εντοπίστηκε μέσα σε πυλωτή πολυκατοικίας στο κέντρο του Πειραιά, με την ΕΛΑΣ να έχει αποκλείσει τον χώρο και στο σημείο να αναμένεται ιατροδικαστής.

Το νεκρό ζευγάρι βρήκε πατέρας του άντρα, ο οποίος τους έβγαλε και τους έκανε ΚΑΡΠΑ μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ. Σταθμός ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο και διαπίστωσε τον θάνατο τους, από άγνωστη μέχρις στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο ιατροδικαστής βλέπει θάνατο από αναθυμιάσεις, καθώς η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν αναμμένη μέσα στο στενή υπόγεια πυλωτή - γκαράζ, όπως και το κλιματιστικό.

Οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκρό νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο pic.twitter.com/82b91BJNGz — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

Στη γειτονιά επικρατεί μεγάλη αναστάτωση.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το σημείο:

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος