Θρίλερ στον Σηκουάνα - Εντοπίστηκαν τέσσερα πτώματα μέσα στον ποταμό, συνελήφθη ένας ύποπτος

Μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο ταινίας θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι, καθώς η γαλλική αστυνομία ανακρίνει έναν άνδρα ως ύποπτο για φόνους, μετά τον εντοπισμό τεσσάρων πτωμάτων στον Σηκουάνα.

Το πρώτο θύμα εντοπίστηκε από έναν περαστικό κοντά σε μια γέφυρα στο Choisy-le-Roi, ένα νοτιοανατολικό προάστιο της πρωτεύουσας, στις 13 Αυγούστου. Αργότερα την ίδια ημέρα, η αστυνομία, που πραγματοποιούσε έρευνες στην περιοχή, ανακάλυψε ακόμη τρία πτώματα βυθισμένα σε κοντινή απόσταση.



Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ένα από τα θύματα στραγγαλίστηκε και ένα άλλο έφερε βίαια τραύματα, σύμφωνα με το BBC.



Ο ύποπτος κρατείται στο Παρίσι, ενώ μέχρι στιγμής η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες γι' αυτόν ή για πόσες δολοφονίες ανακρίνεται.

Το πρώτο πτώμα βρισκόταν στο νερό μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και αναγνωρίστηκε ως ένας 40χρονος άνδρας που διέμενε στην περιοχή, ανέφεραν οι εισαγγελείς.



Τα υπόλοιπα τρία πτώματα βρέθηκαν σε «πολύ προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης», πρόσθεσαν.



Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν κάποια σχέση μεταξύ των θυμάτων. Θα μπορούσαν να έχουν βυθιστεί σε ξεχωριστά σημεία και να έχουν παρασυρθεί από το ρεύμα στους πρόποδες της γέφυρας Choisy.