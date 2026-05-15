Θρηνεί η Ηλιούπολη για τα δύο νεκρά κορίτσια - Η ανακοίνωση του ΚΑΤ για τη 17χρονη που δεν άντεξε

Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία είχε πέσει το πρωί της Τρίτης (12/5) μαζί με τη συμμαθήτριά της από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Οι δύο ανήλικες είχαν μεταφερθεί αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου η πρώτη κοπέλα υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα στα τραύματά της. Η δεύτερη διακομίστηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλευόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 17χρονη έφερε πολύ βαριά τραύματα και ήταν πολυτραυματίας. Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για τη σταθεροποίησή της, ωστόσο η κατάστασή της δεν επέτρεψε τελικά την αναστροφή της κλινικής εικόνας.

Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η ανήλικη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ

Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο ΚΑΤ εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Συγκεκριμένα, το δελτίο Τύπου που εξέδωσε το νοσοκομείο αναφέρει:

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026. Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της. ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ».

Η επιθυμία των γονέων της 16χρονης Μελίνας

Οι γονείς της 16χρονης, που έχασε τη ζωή της την Τρίτη 12 Μαΐου, επιθυμούν αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν δωρεά στη μνήμη της στο «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού, «με αυτή την κίνηση, η μνήμη της Μελίνας θα συνεχίσει να φωτίζει τις ζωές των παιδιών που χρειάζονται φροντίδα, προστασία και ελπίδα».