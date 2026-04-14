Θρηνεί η Κεφαλονιά για την 19χρονη Μυρτώ: Μυστήριο με τον θάνατό της - Συνελήφθησαν δύο νεαροί

Μυστήριο καλύπτει τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι, με τις Αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή ακόμη δύο ατόμων στην υπόθεση.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 14:00 το μεσημέρι, συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 26χρονος και ένας 22χρονος, με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στις 04:40 το πρωί, το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ στην Πάτρα ενημέρωσε το κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κεφαλληνίας ότι διασώστες του ΕΚΑΒ Αργοστολίου μετέβησαν έξω από ψητοπωλείο, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Από το σημείο παρέλαβαν τη 19χρονη και τη μετέφεραν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, με πληροφορίες να αναφέρουν πως η κοπέλα είχε ακόμη τον σφυγμό της.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η νεαρή κοπέλα κατέληξε στις 05:15.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα υψηλόβαθμα στελέχη της Αστυνομίας, μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής της Δ.Α. Κεφαλληνίας, ο επόπτης υπηρεσίας και ο διοικητής του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου.

Η 19χρονη Μυρτώ που έφυγε από τη ζωή στο Αργοστόλι / Φωτ.: social media

Δεν είχε σημάδια κακοποίησης

Σύμφωνα με τους γιατρούς, η 19χρονη Μυρτώ δεν έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, για τη διαλεύκανση των αιτίων του θανάτου έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, καθώς και τοξικολογικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 19χρονη φέρεται λίγο πριν εντοπιστεί να βρισκόταν με δύο νεαρά άτομα, τα οποία στο παρελθόν έχουν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.