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Θρηνεί το ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο ιστορικός πρόεδρος του Εθνικού Αστέρα

Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Εθνικό Αστέρα και την Καισαριανή μέχρι την Α' εθνική.

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Ο αθλητικός κόσμος και η Καισαριανή, θρηνεί για την απώλεια του Νίκου Παπαδόπουλου, που οδήγησε και τον Εθνικό Αστέρα στην Α' Εθνική.

Η παρουσία του στα κοινά του συλλόγου δεν υπήρξε απλώς πολυετής, αλλά καθοριστική. Από το 1991, όταν και ανέλαβε τα ηνία της ομάδας, έως και το 2011 που ολοκληρώθηκε η διοικητική του διαδρομή, ο Νίκος Παπαδόπουλος υπηρέτησε τον Εθνικό Αστέρα για 21 συναπτά έτη.

Στα μέσα της δεκαετίας του '90, η ομάδα της Καισαριανής πραγματοποίησε μια ξέφρενη πορεία με διαδοχικές ανόδους: την περίοδο 1995-1996 κέρδισε την άνοδο από τη Δ' στη Γ' Εθνική, τη σεζόν 1996-1997 ακολούθησε η μετάβαση στη Β' Εθνική, για να κορυφωθεί ο άθλος την περίοδο 1997-1998 με την ιστορική άνοδο στα «σαλόνια» της Α' Εθνικής.

Μάλιστα την τετραετία 1998-2002, ο Εθνικός Αστέρας είχε σταθερή παρουσία στην πρώτη κατηγορία και οι άνθρωποι της ομάδας την αποκάλεσαν «χρυσή εποχή».

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