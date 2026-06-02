Θρηνεί το NBA: Πέθανε ο Ρικ Έιντελμαν

Θρήνος στο ΝΒΑ. Ο εμβληματικός προπονητής των Σακραμέντο Κινγκς, Ρικ Έιντελμαν, πέθανε το βράδυ της Δευτέρας (1/6) στα 79 του. Ο εκλιπών ήταν ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των «βασιλιάδων», ενώ στην πολυετή καριέρα του στους πάγκους πέρασε κι από τους Μπλέιζερς, Ουόριορς, Ρόκετς και Τίμπεργουλβς.



Στην καριέρα του κατάφερε να βρεθεί δύο φορές σε τελικούς ΝΒA με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, αντιμετωπίζοντας τους Ντιτρόιτ Πίστονς του Αϊζάϊα Τόμας και τους Σικάγο Μπουλς του θρυλικού Μάικλ Τζόρνταν.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of former NBA player, head coach and Naismith Basketball Hall of Famer Rick Adelman:



"Rick Adelman was one of the most respected and accomplished coaches in the history of the NBA. Following… pic.twitter.com/O8ciXfIg7R — NBA (@NBA) June 2, 2026

Ανήκει στο Hall of fame του NBA το 21, ενώ είναι ο δέκατος τεχνικός του ΝΒΑ με τις περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα (1042).