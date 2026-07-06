Θρήνος για τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη - Έπαθε ανακοπή και πέθανε μέσα στο ΙΧ της

Το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν σήμερα, Δευτέρα (6/7), συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο Ηράκλειο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα, στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.

Η 46χρονη, που εργαζόταν στην ΚΡΗΤΗ TV και στο neakriti.gr, πέθανε αιφνιδίως το απόγευμα της Κυριακής, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής (5/7) μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της. Η 46χρονη φαίνεται να μπαίνει στην πολυκατοικία, να ανεβαίνει στο σπίτι της και στη συνέχεια να κατεβαίνει στον χώρο στάθμευσης, όπου επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Κάτοικοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ενώ διασώστες και γιατρός προσπάθησαν να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η σορός της βρίσκεται στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Πένθος στον Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV

Ο ξαφνικός θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης και στους ανθρώπους του Ομίλου της ΚΡΗΤΗ TV, όπου εργαζόταν.

«Η Μαρία μας. Ο άνθρωπός μας. Μια αγαπημένη συνάδελφος που έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νέα», αναφέρει ο Όμιλος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Όπως σημειώνουν οι συνάδελφοί της, η είδηση της απώλειάς της «πάγωσε» όσους πορεύτηκαν μαζί της και αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό.