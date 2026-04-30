Θρήνος για τον 13χρονο με το πατίνι στην Ηλεία: «Μας έτυχε μαύρη μέρα» - Σοκαρισμένοι οι συμμαθητές

Ανείπωτη είναι η τραγωδία στα Μακρίσια Ηλείας, μετά την θανατηφόρα σύγκρουση ενός 13χρονου παιδιού με ηλεκτρικό πατίνι με διερχόμενο αγροτικό μετωπικά σε κεντρικό δρόμο του χωριού.

Το απόγευμα της Τετάρτης ο μικρός Κωνσταντίνος βγήκε, όπως συνήθιζε, με έναν φίλο του στο χωριό με τα αγαπημένα τους πατίνια. Η βόλτα, όμως, κατέληξε σε θρήνο για τους γονείς, τη γιαγιά του 13χρονου παιδιού αλλά και για όλο το χωριό.

«Είμαστε διαλυμένοι. Εμείς χάσαμε το παιδί μας. Ο Κωνσταντίνος ήταν το αίμα από το αίμα μου. Τι λέμε τώρα. Ήταν η κακιά η ώρα. Το παιδάκι μας έτρεχε με το πατίνι. Έτυχε. Έτυχε. Μας έτυχε η μαύρη μέρα. Δεν μας φταίει κανένας απολύτως», είπε η γιαγιά του 13χρονου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με πατίνι σημειώθηκε στα Μακρίσια την Τετάρτη 29 Απριλίου, όπου ο ανήλικος κινούνταν σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν στην προσπάθειά του να αποφύγει παρκαρισμένο όχημα που βρισκόταν πάνω στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Από την μετωπική σύγκρουση, ο θάνατος του 13χρονου Κωνσταντίνου ήταν ακαριαίος. Ο 53χρονος οδηγός του αγροτικού, βγήκε σε κατάσταση σοκ και ξεσπά σε λυγμούς. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κρεστένων, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες, ο ανήλικος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

«Την ώρα που έφτασα εγώ, στα τρία λεπτά δηλαδή, δεν είχε καθόλου αισθήσεις σχεδόν το παιδί. Φώναζε, φώναζε (ο μπαμπάς), το παιδί δεν αντιδρούσε καθόλου. Ήρθαν τα ασθενοφόρα. Του βάλανε το μηχάνημα εκεί πέρα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο και μετά από μία, μιάμισι ώρα μας είπαν ότι τελικά ήταν νεκρό από την ώρα που πήγε», είπε ο θείος του ανήλικου.

Σοκαρισμένοι οι συμμαθητές του

Σοκαρισμένοι οι φίλοι και οι συμμαθητές μου μικρού Κωνσταντίνου πήγαν στο σημείο που ο φίλος τους άφησε την τελευταία του πνοή, προκειμένου να αφήσουν στη μνήμη του πολύχρωμα λουλούδια.

πηγή: Tempo24

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, η οικογένεια, οι φίλοι και όλο το χωριό θα αποχαιρετήσουν τον Κωνσταντίνο στις 11:00 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων.