Θρήνος για τον 21χρονο Νικήτα - Συνελήφθη και η σύζυγος του 54χρονου για το φονικό στην Αμμουδάρα

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εκτέλεσης του 21χρονου Νικήτα από τον 54χρονο, ο οποίος τον σκότωσε εν ψυχρώ στη μέση του δρόμου, στην Αμμουδάρα, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για το θανατηφόρο τροχαίο του 17χρονου γιου του, Γιώργου, το 2023.

Οι τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδει το cretalive.gr, αναφέρουν ότι στο Αστυνομικό Μέγαρο οδηγήθηκε και η σύζυγος του καθώς συνελήφθη για συνέργεια επειδή βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο όταν εκείνος εκτέλεσε το παιδί.

Αυτός είναι ο 21χρονος Νικήτας που εκτελέστηκε εν ψυχρώ από τον 54χρονο:

Ο 21χρονος Νικήτας που έπεσε νεκρός από πυρά στην Αμμουδάρα

Τον εκτέλεσε γιατί τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο

Το φονικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (5/5) στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, με έναν 54χρονο πατέρα να πυροβόλησε και να σκότωσε τον 21χρονο οδηγό του οχήματος στο οποίο είχε τραυματιστεί θανάσιμα ο 17χρονος γιος του πριν από περίπου δύο χρόνια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του FLASH, Κώστας Παπαδόπουλος, ο 54χρονος του έκλεισε το δρόμο με το αυτοκίνητο, με τον νεαρό οδηγό να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Στην προσπάθειά του να διαφύγει, άρχισε να τρέχει, ωστόσο ο δράστης έβγαλε το όπλο και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί μάζεψαν από το σημείο έξι κάλυκες που σημαίνει ότι ο 54χρονος έριξε και τις έξι σφαίρες που είχε στο περίστροφο. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, ομολογώντας την πράξη του και παραδίδοντας το όπλο. Ακολούθως μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Ηρακλείου, όπου κρατείται.

Μάλιστα, το ΚΡΗΤΗ TV δημοσίευσε ένα ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ακούγονται οι έξι πυροβολισμοί που έπεσαν στον τόπο του φονικού:

Ο πατέρας του αδικοχαμένου 17χρονου φέρεται να μην είχε καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του, το οποίο είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 έπειτα από τροχαίο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου. Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος, μαζί με τον 21χρονο οδηγό, είχε εκτραπεί και προσκρούσει σε κολόνα φωτισμού. Ο ανήλικος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια και, παρά τη μάχη που έδωσε στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, κατέληξε 19 ημέρες αργότερα.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες που μεταφέρει το Cretalive, από τότε ο 54χρονος ζούσε βυθισμένος στο πένθος, με τη ζωή του να έχει αλλάξει δραματικά. Δεν είχε καταφέρει να συμφιλιωθεί με την απώλεια, ενώ στο παρελθόν είχε υπάρξει και ένταση με τον 21χρονο οδηγό, τον οποίο φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο για το δυστύχημα.

Eίχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του νεαρού

Μάλιστα, τα Χριστούγεννα του 2024 ο 54χρονος είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του ίδιου νεαρού, με τον τελευταίο να καταγγέλλει επίθεση και πυροβολισμό εναντίον του, υπόθεση για την οποία ο κατηγορούμενος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή.

Το νέο αιματηρό περιστατικό ήρθε να δώσει τραγική κατάληξη σε μια υπόθεση που φαίνεται να είχε αφήσει βαθιά τραύματα και εντάσεις για χρόνια, με την Αστυνομία να διερευνά πλέον όλα τα δεδομένα γύρω από τη σχέση των δύο ανδρών και τα γεγονότα που προηγήθηκαν.