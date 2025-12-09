Θρήνος για τον 37χρονο Στέλιο στην Κρήτη: Η αγάπη για τη φύση και ο περίπατος που κατέληξε τραγωδία

Σε τραγωδία για τον 37χρονο Στέλιο κατέληξε μία ακόμα πεζοπορία στη φύση, από αυτές που τόσο αγαπούσε να κάνει. Ο νεαρός άνδρας βρέθηκε νεκρός στο φαράγγι Αμπά, στα Αστερούσια Όρη στο νομό Ηρακλείου, την Δευτέρα (8/12) μετά από μία μαραθώνια επιχείρηση διάσωσης.

Ο 37χρονος, που φέρεται να ήταν έμπειρος πεζοπόρος, τραυματίστηκε όταν εκτελούσε κατάβαση στον καταρράκτη Αμπά. Ο ίδιος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, αναφέροντας ότι έχει τραυματιστεί στο πόδι και στα πλευρά.

Σύμφωνα με το Creta24.gr, η επιχείρηση ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (7/12), με διασωστικές δυνάμεις πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και δασοκομάντος να σπεύδουν στο σημείο. Ωστόσο, αντιμετώπισαν δυσκολία στην προσέγγιση του 37χρονου και ζητήθηκε συνδρομή από ελικόπτερο Super Puma.

Το πρωί της επόμενης ημέρας έγινε γνωστό πως το ελικόπτερο δεν μπορούσε επίσης να προσεγγίσει το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο.

Εικόνα από την επιχείρηση διάσωσης του 37χρονου Στέλιου. Φωτό: Creta24.gr

Τότε ξεκίνησε μια μακρά και δύσκολη επιχείρηση από τους διασώστες στο έδαφος.

Όταν μετά από αρκετές ώρες εντόπισαν και ανέσυραν τον 37χρονο Στέλιο, διαπιστώθηκε ότι δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για έρευνα και διάσωση άνδρα, στο φαράγγι του Αμπά, στα Αστερούσια Όρη, στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης.

Κινητοποιήθηκαν συνολικά 31 πυροσβέστες από το Π.Κ. Πύργου Μονοφατσίου, την 3η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 3ης Ε.Μ.Α.Κ.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.).

Οι Πυροσβέστες, αφού εντόπισαν τον άνδρα σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι του Αμπά, με συντονισμένες ενέργειες και τη με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. χωρίς τις αισθήσεις του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε μεσημεριανές ώρες σήμερα Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025.