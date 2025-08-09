Θρήνος για τον Κώστα Γείτονα: Πέθανε η σύζυγός του Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη

Έφυγε σήμερα Σάββατο (9/8) από τη ζωή η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κώστα Γείτονα.

Η εκλιπούσα ήταν κοινωνική λειτουργός και διετέλεσε επί 20ετία (1986-2006) δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ ήταν πρόεδρος της ΕΓΕ παραρτήματος Αθήνας.

Η Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη ήταν μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Με θλίψη αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

«Υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.