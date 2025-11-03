Θρήνος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του

Τραγικές ώρες για τον Νότη Σφακιανάκη, ο οποίος ανήμερα των γενεθλίων του, 2 Νοεμβρίου, έχασε την πολυαγαπημένη του σύζυγο, Κίλι.

Η Κίλι Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας νωρίς το βράδυ της Κυριακής, δίχως σφυγμό. Της έγινε ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στο πλευρό της ήταν η κόρη της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η δημοσιογράφος, Ρούλα Χάμου.

Ο Νότης Σφακιανάκης γνώρισε το 1984 στην Κω την Κίλι, την πανέμορφη ξεναγό από τη Βρετανία, από την οποία γοητεύτηκε αμέσως. Οι δυο τους έγιναν ζευγάρι γρήγορα και το 1991 έγινε και ο γάμος τους.

Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τα οποία και είναι δίδυμα και πήραν τα ονόματα Απόλλωνας και Αφροδίτη.