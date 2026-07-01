Θρήνος για τους Village People: Πέθανε ο τραγουδιστής του «YMCA» Βίκτορ Γουίλις

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Ο Βίκτορ Γουίλις, ο frontman του ντίσκο συγκροτήματος της δεκαετίας του 1970, Village People, πέθανε σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε η επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γεννημένος στο Τέξας μουσικός ήταν ο τραγουδιστής και συν-δημιουργός των μεγαλύτερων επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως τα hits «YMCA», «Go West» και «In The Navy».

Το συγκρότημα έκαναν τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του '70, ντυμένοι ως αρχετυπικοί μάτσο χαρακτήρες. Ο Βίκτορ Γουίλις εμφανιζόταν ντυμένος εναλλάξ ως αστυνομικός και ως αξιωματικός του ναυτικού.

Έφυγε από το συγκρότημα το 1980 και πέρασε χρόνια δίνοντας νομική μάχη για τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών που είχε γράψει. Αλλά επανήλθε το 2017 και τραγούδησε το «YMCA» στην προ-ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Facebook.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Βίκτορ Γουίλις, τραγουδιστή των Village People», αναφέρει η σύντομη ανακοίνωση.

«Ο Βίκτορ απεβίωσε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2026 από σύντομη αλλά επιθετική ασθένεια. Παρακαλούμε να τηρηθεί η ιδιωτικότητα».